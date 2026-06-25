Un incendio declarado esta mañana de jueves en el entorno del Camping de Benínar ha quedado controlado a mediodía tras la rápida intervención de los servicios de emergencia y extinción
LOLO ORTÍZ
Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local de Berja, Guardia Civil, Policía Autonómica y medios del Plan Infoca, que activó un amplio dispositivo para actuar sobre el terreno y evitar la propagación de las llamas a una zona de cortijos e incluso a las propias instalaciones del camping.
En concreto, el operativo contó con tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, una autobomba, dos aviones de carga en tierra y dos camiones semipesados.