CSIF consigue que todos los días de la semana sean teletrabajables en la Administración General de la Junta de Andalucía y no se menoscabe el derecho por el disfrute de permisos, vacaciones, licencias y festivos

· La sindical consigue que se apruebe una resolución de aplicación inmediata y con criterios unificados hasta la entrada en vigor del nuevo Decreto

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha presionado para que la Junta de Andalucía apruebe la nueva resolución de homogeneización del teletrabajo en la Administración General de la Junta de Andalucía, una medida que da cumplimiento al pacto suscrito con la Administración el pasado mes de abril.

Esta resolución hará disponer de un marco común, más estable y con mayores garantías hasta la entrada en vigor del futuro decreto, permitiendo que todos los días de la semana sean potencialmente teletrabajables y que no se menoscaben los días de teletrabajo porque en la semana se disfruten permisos, vacaciones, licencias, festivos, situaciones de incapacidad temporal parcial o medidas de flexibilidad horaria.

Fruto del trabajo y las propuestas defendidas por CSIF, la resolución incorpora importantes avances para el personal empleado público. La nueva regulación provisional pone fin a la disparidad de criterios existente entre distintos centros directivos y establece reglas homogéneas para toda la Administración General de la Junta de Andalucía.

Principales mejoras conseguidas

– Todos los días hábiles de la semana serán teletrabajables.

– El disfrute de permisos, vacaciones, licencias, festivos, situaciones de incapacidad temporal parcial o medidas de flexibilidad horaria autorizadas no podrá menoscabar la prestación de la jornada de trabajo mediante la modalidad de teletrabajo, siempre que quede garantizada la adecuada prestación de los servicios públicos.

– Se establece el silencio administrativo positivo: Las solicitudes se entenderán estimadas si la Administración no resuelve en el plazo de dos meses.

– Las causas de denegación quedan tasadas y reguladas, lo que aportará mayor seguridad jurídica y evitará interpretaciones arbitrarias.

– Se refuerzan las garantías frente a la revocación de las autorizaciones, incorporando trámite de audiencia y preaviso suficiente antes de adoptar decisiones que afecten a la persona trabajadora.

– El personal de atención a la ciudadanía por medios telemáticos podrá acceder al teletrabajo, siempre que quede garantizada la adecuada prestación del servicio.

– El personal directivo y de coordinación de equipos podrá acogerse al teletrabajo en supuestos excepcionales debidamente justificados.

– Se flexibiliza el requisito de antigüedad, facilitando que más empleados y empleadas públicas puedan solicitar esta modalidad.

– Se prohíben expresamente mecanismos de control y vigilancia desproporcionados sobre las personas teletrabajadoras.

La tramitación de las solicitudes será obligatoriamente electrónica, lo que agilizará y unificará el procedimiento en toda la Junta de Andalucía.

– Se incrementa la seguridad jurídica y la flexibilidad en relación con el lugar desde el que se desarrolla el teletrabajo.

¿Qué ocurre con las autorizaciones ya concedidas?

Las autorizaciones de teletrabajo actualmente vigentes mantendrán plenamente su validez y seguirán rigiéndose por las condiciones con las que fueron concedidas.

Por tanto, no será necesario repetir trámites ni rehacer la documentación o planificación ya aprobadas.

Por el contrario, las nuevas solicitudes que se presenten a partir de la entrada en vigor de la resolución deberán ajustarse a los nuevos criterios organizativos, funcionales y procedimentales establecidos en la misma.

CSIF seguirá exigiendo más avances

Para CSIF, la aprobación de esta resolución supone un paso importante hacia la consolidación de un modelo de teletrabajo más transparente, garantista y homogéneo para todo el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía.

No obstante, el sindicato continuará trabajando para que la Administración cumpla el compromiso adquirido de aprobar el nuevo Decreto de Teletrabajo antes del 30 de septiembre de 2026.

CSIF seguirá defendiendo la implantación efectiva de dos días semanales de teletrabajo, una reivindicación histórica orientada a mejorar la conciliación, la eficiencia y la modernización de los servicios públicos.

Relacionado