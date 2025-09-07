SATSE denuncia que el nuevo curso arranca con “malas notas” para las consejerías

La gran mayoría de la población infantil y juvenil vuelve a las clases

SATSE denuncia la "ceguera" de las consejerías de Educación y

SATSE Andalucía insiste en la necesidad de disponer una enfermera

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que el nuevo curso arranca con “malas notas” para las consejerías de Educación y Sanidad porque no han reaccionado al progresivo incremento de todo tipo de

problemas de salud y conductas de riesgo entre la población infantil y juvenil con la incorporación de una enfermera en cada centro educativo.

SATSE subraya que una gran mayoría de niños, niñas y adolescentes volverán a

las clases a partir del 8 de septiembre sin que puedan contar con una enfermera

escolar para que, además de atenderles en caso de enfermedad crónica o

cualquier incidente, pueda formarles e informarles para que adquieran hábitos de

vida saludables y eviten conductas que puedan poner en riesgo su salud.

El Sindicato recuerda que son cada vez más el número de estudios que

concluyen que el actual entorno y presión social lleva a la población infantil y

juvenil a tener que enfrentarse a numerosos problemas (salud mental, acoso,

adicciones, intentos autolíticos, obesidad, infecciones de transmisión sexual…) que requieren prevención, atención y seguimiento en distintos ámbitos, siendo uno de ellos el escolar.

Administraciones “ciegas”

Por ello, SATSE critica que las consejerías de Educación y Sanidad

permanezcan “ciegas” ante esta realidad y no conviertan los centros educativos

en entornos generadores de salud gracias al trabajo de estas profesionales

sanitarias en coordinación con el profesorado y el resto de la comunidad

educativa.

Otro aspecto que destaca el Sindicato es que, en el actual contexto de

hospitales y centros de salud saturados e infradotados, el trabajo de las

enfermeras escolares en los colegios e institutos contribuiría a mejorar esta

situación evitando consultas e intervenciones. “A nuestros responsables

sanitarios y educativos les falta visión de futuro y les sobra visión simplista y

cortoplacista”, añade.

Asimismo, y a diferencia de lo que están haciendo algunas comunidades

autónomas, como Andalucía, Murcia o Cataluña, entre otras, el Sindicato de

Enfermería demanda que las enfermeras escolares trabajen, a jornada completa

y con dedicación plena, en el propio centro educativo.

Dedicación completa

“Estas profesionales sanitarias no pueden desarrollar todo su potencial en

materia de prevención, atención y promoción de la salud si se encuentran en su

centro de salud y solo dedican algunas horas de su trabajo a acercarse a los

colegios e institutos que tengan asignados”, añade.

SATSE apuesta por una enfermera escolar que esté integrada en el servicio de

salud correspondiente y pueda ser una verdadera interlocutora y facilitadora de

la asistencia sanitaria de los escolares.

Por último, el Sindicato subraya que, mientras las familias se gastarán de media

unos 500-600 euros en la vuelta al cole, las administraciones no quieren invertir

entre 16 y 20 euros por habitante al año para que todo el alumnado pueda

contar con una enfermera. Se trata de una cantidad “irrelevante” que posibilitaría

atender y cuidar a la infancia y adolescencia durante el tiempo que pasan en

colegios e institutos, y que es gran parte de su jornada diaria, concluye.

SATSE Andalucía insiste en la necesidad de dotar una enfermera en

cada colegio.

Desde SATSE Andalucía, si bien re reconoce el avance ocasionado en el

último año, al dotar el SAS de 411 plazas de Enfermeras en cumplimiento

del pacto alcanzado con los sindicatos, se insiste que este ha de ser el

primer paso hacia dotar de una enfermera para cada colegio.

Fundamenta el Sindicato de Enfermería la petición de una enfermera en

cada colegio en el propio informe Anual del Ministerio de Sanidad sobre el

Sistema Nacional de Salud, que entre los determinantes de la salud de la

población incide en los “estilos de vida”, situando a Andalucía como la

comunidad en la que la prevalencia de obesidad, sedentarismo y consumo

de fruta y verdura tiene valores más elevados.

Es por ello, insiste SATSE, por lo que se han de adoptar medidas

educativas que impulsen estilos de vida más saludables, siendo el ámbito

escolar el lugar adecuado para inculcar hábitos más sanos a la población, y

es la enfermera el profesional que ha de asumir esta responsabilidad, para

lo cual solicita SATSE un incremento progresivo de las enfermeras

escolares.