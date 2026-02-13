El Carnaval de Almería inicia este fin de semana sus ‘actividades de calle’ con fiesta infantil el sábado y gastronómica el domingo

Además, el Auditorio recibirá el sábado la final desde las 19.00 horas, con entradas casi agotadas y emitida en directo en Interalmería TV

El Carnaval de Almería de 2026 celebrará sus ‘días grandes’ desde este sábado, 14 febrero, día en el que se celebrará la fiesta infantil en el Mirador de la Rambla, desde las 11.30 horas, y la gran final del concurso de agrupaciones en el Auditorio Municipal Maestro Padilla desde las 19.00 horas, hasta el domingo, 22 de febrero, día en el que se procederá al Entierro de la Sardina en el Parque de las Almadrabillas y fiesta final en el Mirador.

Por el camino, más citas: el domingo, 15 de febrero habrá fiesta gastronómica y actuaciones en el Mirador de la Rambla, el 20 de febrero será el pregón de José Luis Jaén por la tarde, y el 21 se desarrollará la Noche en Color con cabalgata por toda la Avenida Federico García Lorca y gran fiesta. Todo ello organizado por la Federación Municipal de Carnaval de Almería (FEMACA), con la colaboración del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Cronológicamente la primera cita es el sábado, con fiesta infantil en el Mirador que contará con actuaciones de grupos de carnaval infantiles, hinchables, pintacaras, globoflexia y muchas más sorpresas.

Por la tarde, desde las 19.00, el Auditorio recibirá a los nueve grupos participantes en una final que está previsto que se alargue hasta la 1.30 de la madrugada, sin contar el tiempo de deliberación y el fallo final del jurado. Las entradas para la final están a punto de agotarse y todavía pueden adquirirse tanto en la taquilla municipal del Apolo como en la web https://almeriaculturaentradas.es/. Al igual que las semifinales del 7 y 8 de febrero, la final podrá verse en directo a través de Interalmería Televisión.

Dividida en tres bloques se parados por descansos de 20 minutos, las tres primeras agrupaciones en actuar serán la chirigota ‘Los Dalí de más pa allá de Suflí’ (Los Molinos), la comparsa ‘Los Coloraos’ (Loja, Granada) y la chirigota ‘Agrupación Musical del Redoble Perpetuo’ (Serón). En la segunda parte será el turno para la comparsa ‘La Partida’ (Loja, Granada), la parodia ‘El Cuarteto del Jose: sé lo que hicisteis el último verano’ (Asociación Batallón del Colorete) y la chirigota ‘Los Colegas del Barrio’ (Pescadería-La Chanca). El último tramo será para la comparsa ‘El nacimiento de la tragedia’ (Nueva Era 2008), la chirigota ‘Los Ahumaos’ (Taratachín, Roquetas de Mar) y la comparsa ‘Los Rebeldes’ (La Última Cantera).

Hay que recordar que el concurso de agrupaciones del Carnaval cuenta con una dotación total en premios de 24.000 euros a repartir entre las cuatro primeras calificadas de cada modalidad, además de accésit a primero y segundo mejor vestuario y escenografía, mejor estribillo, mejor popurrí, mejor piropo a Almería y, como es habitual, a la letra que de mejor manera retrate a la población con discapacidad, tanto sus habilidades diferentes, como su orientación de concienciación y su capacidad reivindicativa, que será otorgado por la Asociación Verdiblanca.

Del 20 al 22 de febrero, último fin de semana

El último fin de semana del Carnaval arrancará el viernes, 20 de febrero, con el pregón de José Luis Jaén. Como gran novedad y para evitar que la lluvia vuelva a condicionar la fiesta, para esos tres últimos días se instalará una carpa en el Mirador de la Rambla. A continuación, habrá actuaciones y un DJ animador para que la velada sea completa y divertida.

El sábado 21 será la Noche en Color con desfile y más diversión. Partirá desde el Anfiteatro, bajará hasta Plaza de las Velas y subirá hasta la carpa. Habrá batalla de papelillos, batucada, concursos y actuaciones de agrupaciones. El Carnaval 2026 cerrará el domingo 22 de febrero con el habitual Entierro de la Sardina. La quema será en el Parque de las Almadrabillas y la comitiva después irá de nuevo a la carpa del Mirador, donde habrá una ‘migá almeriense’ con platos de migas y una despedida por todo lo alto.