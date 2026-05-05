Miski Liu Suria

Hay un dicho en la India: cuanto mayor es tu luz, más te acercas al Nirvana y más demonios muestran su fea cara.

Primavera azul

Energía intensa

Narrativa controlada

Aumento del absurdo

Nada es lo que parece

https://miski-liu-suria.blogspot.com

La primavera azul en el hemisferio norte simboliza el renacer, con el azul como calma, melancolía o profundidad. En letras de canciones, se refiere a un amor intenso y nostálgico, o a una etapa emocional fresca. En japonés se refiere a una etapa de frescura y crecimiento equivalente a la primavera de la humanidad.

Acabamos de atravesar otra oleada de energía intensa, reflejada en la resonancia Schumann, según Drue86. Cambian nuestras líneas temporales y realidades con cada respiración, volviéndose más potentes, con intención y energía concentrada. Asciende la energía y se desata un espectáculo de transformación constante en la matrix. Se acentuará aún más el absurdo al presenciar el colapso del sistema.

El pasado fin de semana tuvimos una intensa Luna llena de las flores. Pero, experimentamos dos lunas llenas en mayo de 2026: la luna de las flores seguida de una luna azul. Estos cambios celestes son muy activadores para quienes son conscientes de su potencia. La intención y la acción son clave para absorberlos.

Han quedado obsoletas todas las reglas de juego antiguas. Se están escribiendo nuevas reglas. Es más fácil que nunca romper viejos contratos, karma y lazos energéticos, pero debes hacerlo tú mismo. Nadie puede hacerlo por ti. Ni un sanador de reiki, ni un terapeuta holístico, ni un trabajador energético, ni un canalizador, ni cualquier guía externo. Los maestros, tutores y sanadores pueden ayudarte y ofrecerte orientación, pero no pueden completar tu trabajo interior.

Esa es también la razón por la que está descontrolada la guerra espiritual, especialmente dentro de la comunidad despierta. Abundan la distorsión, la distracción y el desaliento, intentando impedir que avancen hacia una conciencia superior quienes siguen el camino. La matrix sobrevive ahora con una sola fuente de combustible, la energía extraída de los seres humanos atrapados en niveles inferiores de conciencia y en líneas temporales distópicas.

La matrix pierde su fuente de energía a medida que elevan su conciencia más seres humanos. Lo que presenciamos es la lenta agonía física de la vieja sociedad, que da paso a la nueva tierra. Es como ver cómo se transforma lentamente un invierno gélido en un día de primavera cálido y soleado.

BIFURCACIÓN

Éste es el tiempo de la separación, de la bifurcación, de la trilla del trigo, en el que salen de escena los malhechores y siguen adelante aquellos que pretenden construir una nueva Tierra, un mundo que funcione para todos, dice Steve Beckow .https://goldenageofgaia.com/2026/04/28/from-darkness-unto-light-28-april-2026-update-lite/

.https://goldenageofgaia.com/2026/04/28/from-darkness-unto-light-28-april-2026-update-lite/ La coalición está permitiendo que se agrave cada problema, con la esperanza de que la población se levante en algún momento y dé la bienvenida a una intervención. Nuestro mundo funcionará para todos después de la ascensión debido al amor en el que estaremos inmersos a partir de entonces. Ni un solo pensamiento dañino surgirá en nuestra mente.https://goldenageofgaia.com/2026/05/04/from-darkness-unto-light-4-may-2026-update-lite/

Los consejos universales, que establecen las normas para las interacción entre civilizaciones, han decretado que ha terminado de una vez por todas el reinado de las tinieblas en el planeta. La ayuda disponible no incluye acciones que estén al alcance de los habitantes de la Tierra. Es responsabilidad del pueblo tomar medidas legales para enjuiciar a los malhechores probados. La ascensión será como una manguera de alta presión que levantará todo lo que quede. La oscuridad no permanecerá con nosotros durante mucho más tiempo.https://goldenageofgaia.com/2026/04/28/the-darkness-will-not-be-with-us-much-longer/

GRANDES CAMBIOS

Están pasando muchas cosas según James Gilliland. Estamos siendo bombardeados por bengalas de clase X, transmitiendo desde agujeros coronales, y por enormes haces de energía procedentes de Cygnus y de otros orígenes desconocidos. Hay importantes alineaciones planetarias que apuntan a cambios exponenciales a nivel social, económico y físico. Los pleyadianos están doblando el tiempo, lo que nos ayudará a superar parte de esto.

Parece que los defensores de los derechos humanos están intensificando las detenciones en los niveles más altos. Se espera una transmisión de emergencia próximamente, con interrupciones y un eventual apagón en las comunicaciones y la red eléctrica en algunos lugares debido a condiciones climáticas, actividad solar o cortes programados.

Ya se están desarrollando grandes cambios sociales y económicos con un nuevo sistema de gobierno que se instalará pronto. Está cayendo la vieja guardia, estamos recuperando nuestra libertad. La visita del rey es una fiesta de despedida que marca el regreso a la República y al derecho consuetudinario.

Los pleyadianos siguen hablando de cómo trabajarán diferentes grupos en el proceso de despertar y sanación. Unos introduciendo la ley universal, otros doblando el tiempo, otros con sanación y educación, una nueva física, y aclarando el origen del ser humano y de la religión, con métodos de ascensión, es decir, todo lo que necesitamos para dar un salto cuántico en la evolución.

A medida que uno gana popularidad, llega a más personas, las sana o las libera, se convierte en una amenaza. Aumentan los ataques a menos que vendan su alma a la narrativa controlada a cambio de fama y fortuna, o se conviertan eventualmente en muertos vivientes.

Todo es una narrativa controlada. Cada institución está controlada por fuerzas oscuras visibles e invisibles. Tienen sus secuaces para hacerte la vida miserable. ¿Por qué un maestro ascendido o un ser de otro mundo avanzado trabajaría con estas personas con moral e integridad cuestionables, y en algunos casos, delirantes?

Nada es lo que parece. Vivimos en una narrativa controlada en cuya cima se encuentran fuerzas oscuras en caída libre. Están cayendo las máscaras, se está corriendo el telón y se están desplomando los reinos de la oscuridad. Ya no hay área gris, sino una bifurcación de mundos. Están en espiral descendente aquellos que quieren controlar, dominar y lucrarse a costa de la humanidad.

Prevalecerán quienes deseen vivir una vida espiritual al servicio de los demás, en armonía con la Tierra y entre sí. Están ascendiendo, asumiendo la responsabilidad personal, sanando, liberándose del pasado y adaptándose a las nuevas frecuencias. El universo lo resolverá todo, a pesar de las ilusiones y las negaciones.

La mayoría de las religiones intentan venderte un Dios externo que ya reside en tu interior. La mayoría de los ufólogos intentan venderte un extraterrestre externo cuando el universo entero está dentro de ti. La verdadera historia de la Tierra es una serie de colonias procedentes de las estrellas. Tú eres el Dios y los extraterrestres que buscas. Encontrarás a Dios y a los seres de otros mundos más allá del miedo, la culpa, la indignidad y la ilusión de separación.

REFLEXIONES

Hay mucho más por revelar, purificar y transmutar. No se detendrán las olas de luz hasta que la humanidad entre en la realidad de quinta dimensión; con cada estallido de luz, nos acercamos mucho más.https://eraoflight.com/2026/04/26/asking-for-your-support-for-era-of-light-4/

Cada ser humano tiene la opción de salir de la oscuridad y entrar en la luz, donde reside su verdadero poder. Deja atrás el miedo y entra en la era dorada, porque nadie te la puede arrebatar, dice Megan y Val Nek .https://www.youtube.com/watch?v=7q3kv68qlRA

y .https://www.youtube.com/watch?v=7q3kv68qlRA Según Kryon , no se puede entender la nueva energía con viejas suposiciones. Hay que dejar atrás patrones antiguos, verificar con discernimiento y abrirse a una percepción distinta. La idea es que está cambiando la conciencia humana, y con ella también cambia la manera de ver la realidad.https://eraoflight.com/2026/05/04/kryon-make-no-assumptions-in-the-new-energy/

, no se puede entender la nueva energía con viejas suposiciones. Hay que dejar atrás patrones antiguos, verificar con discernimiento y abrirse a una percepción distinta. La idea es que está cambiando la conciencia humana, y con ella también cambia la manera de ver la realidad.https://eraoflight.com/2026/05/04/kryon-make-no-assumptions-in-the-new-energy/ La realidad está al borde de una transformación significativa. La revelación de la corrupción, el desenlace de las narrativas falsas y el auge de la verdad son señales de este cambio. No se trata de hechos aislados, sino de hilos interconectados en el tapiz del despertar colectivo, según Chellea Wilder .https://goldenageofgaia.com/2026/04/24/the-galactic-federation-its-a-smokescreen/

.https://goldenageofgaia.com/2026/04/24/the-galactic-federation-its-a-smokescreen/ Según Craig Woods , nos encontramos al borde de un cambio verdadero y duradero. Aunque existen individuos en el poder que se resisten a los cambios que se están produciendo en la conciencia colectiva, no pueden detener lo que está por venir. El poder de la conciencia divina siempre prevalece sobre la oscuridad al final.https://eraoflight.com/2026/04/26/the-siriusians-lasting-change/

, nos encontramos al borde de un cambio verdadero y duradero. Aunque existen individuos en el poder que se resisten a los cambios que se están produciendo en la conciencia colectiva, no pueden detener lo que está por venir. El poder de la conciencia divina siempre prevalece sobre la oscuridad al final.https://eraoflight.com/2026/04/26/the-siriusians-lasting-change/ Según Diane Kathrine , mucha gente están afrontando problemas reprimidos durante mucho tiempo, pero se resisten al proceso. En lugar de reconocer sus emociones, pueden proyectarlas hacia afuera: en la política, en sus seres queridos o en cualquier objetivo que les resulte más seguro. Eso genera una energía destructiva que se acumula y se vuelve abrumadora para las personas sensibles.https://eraoflight.com/2026/04/26/why-you-feel-so-much-lately-and-what-it-really-means/

, mucha gente están afrontando problemas reprimidos durante mucho tiempo, pero se resisten al proceso. En lugar de reconocer sus emociones, pueden proyectarlas hacia afuera: en la política, en sus seres queridos o en cualquier objetivo que les resulte más seguro. Eso genera una energía destructiva que se acumula y se vuelve abrumadora para las personas sensibles.https://eraoflight.com/2026/04/26/why-you-feel-so-much-lately-and-what-it-really-means/ El mundo está en guerra contra la conciencia. Afecta a todos los países, continentes y regiones del planeta; nadie es inmune. Se siente el efecto de las decisiones tomadas por quienes ostentan el poder a nivel espiritual, financiero, físico y mental en todo el mundo, y muchos se sienten confusos y desconcertados sobre lo que significa todo esto, según Victoria Cochrane .https://eraoflight.com/2026/04/23/cosmic-council-the-war-on-the-consciousness-of-man/

.https://eraoflight.com/2026/04/23/cosmic-council-the-war-on-the-consciousness-of-man/ ¿Es la vida un regalo, o una prueba? ¿Un sueño o una pesadilla? ¿Un destino o un rito de iniciación? La vida puede ser una prueba o un regalo, o ambas cosas a la vez. De cualquier modo, es una creación divina, y estamos aquí por una razón: no dejar de ser quienes somos y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, para trascender hacia algo mejor, según Laura Aboli .https://t.me/LauraAbolichannel

.https://t.me/LauraAbolichannel Gregg Braden habla del proceso de aceleración de la Tierra a través de un rumbo de cambio evolutivo, con la especie humana vinculada, por elección, a los campos electromagnéticos de la Tierra, siguiendo el mismo camino a través de un proceso de cambio celular. Como resultado de una evolución consciente y deliberada, la Tierra ya no tolerará patrones inarmónicos de miedo, odio, juicio polarizado ni sistemas de creencias de un paradigma obsoleto.https://www.youtube.com/watch?v=Vvr8AjT0aD0

habla del proceso de aceleración de la Tierra a través de un rumbo de cambio evolutivo, con la especie humana vinculada, por elección, a los campos electromagnéticos de la Tierra, siguiendo el mismo camino a través de un proceso de cambio celular. Como resultado de una evolución consciente y deliberada, la Tierra ya no tolerará patrones inarmónicos de miedo, odio, juicio polarizado ni sistemas de creencias de un paradigma obsoleto.https://www.youtube.com/watch?v=Vvr8AjT0aD0 Hay mucha gente que espera el momento en que entremos en nuestro nuevo cuerpo de luz cristalino solar de forma sencilla y nos despojemos de la antigua densidad al instante. Lo que la gente no entiende es que ya está ocurriendo el desprendimiento, paso a paso, a medida que somos capaces de contener más luz, y está abierto nuestro corazón. Experimentaremos cambios acelerados en los pocos años que quedan hasta 2032. Es un proceso que está vigilado constantemente por tus guías supremos, los maestros ascendidos y la Fuente Divina, según Judith Kusel.https://goldenageofgaia.com/2026/04/24/judith-kusel-understanding-the-ascension-process/

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.