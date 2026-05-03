Sidonie puso anoche patas arriba Solazo +Music con su música, alegría y descaro, en una segunda jornada con 13 artistas 

Lleno en el Recinto de Conciertos por donde desfilaron Martín, Los Tiernos, Monchi, Sara de las Chuches, KU Minerva, María Peláe, Malmö, Pole., OBK, Azúcar Moreno, Delaossa y Óscar el Russo.

Como predice en el tema ‘Carreteras infinitas’, “con mis nuevos súperpoderes levantaré a todo un festival”, el grupo Sidonie puso patas arriba anoche Solazo +Music con su buena música, divertidas letras y actitud desenfadada. Ante un público diverso procedente de diferentes estilos musicales, Marc Ros, cantante y guitarra, supo sumarlos a la causa y acabaron todos saltando y bailando al ritmo de ‘Me llamo ABBA’, ‘Fascinados’ o ’No salgo más’. Espectacular la comunión cuando se bajó del escenario y propuso una conga de gente a hombros, que le siguieron para cantar juntos ‘Un día de mierda’, una de las mil historias que se inventaron para convertir el concierto en una experiencia colectiva, donde destacó tanto el discurso musical como la estética de esta banda indie con una trayectoria de casi treinta años.

‘Sidonie’ lo forman, además de Marc, Jes Senra (segundas voces y guitarra) y Axel Pi (batería y percusión). En el escenario, acompañado de dos grandes músicos. En este concierto presentó su último disco ‘Catalán Graffiti’, junto a los himnos por todos conocidos, y, como detalle a la tierra, rindieron homenaje a Lennon y su estancia en Almería, recordando que “en vuestra ciudad creó la mejor canción de los Beatles, ‘Strawberry Fields Forever’”.

El grupo catalán destacó con su pop fresco, sonido de guitarras y buenas letras, convirtiéndose en uno de los momentos álgidos de una segunda jornada potente, con catorce horas y trece artistas, todos brillantes, donde también destacaron el rap urbano de Delaossa y el pop electrónico de OBK. El festival está organizado por Siente La Plaza +Music, con el apoyo, entre otros, del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial con Costa de Almería, así como el patrocinio de Heineken, además de una decena de empresas colaboradoras.

Delaossa ofreció uno de los directos más intensos de la noche. El malagueño, referente del rap nacional contemporáneo, desplegó un repertorio cargado de emoción, letras introspectivas y bases contundentes. Su conexión con el público joven fue inmediata, coreando temas que reflejan realidades cotidianas, luchas personales y ambición. Acompañado por una banda en directo, se ganó al público desde la primera estrofa.

Por su parte, OBK demostró por qué sigue siendo un icono del pop electrónico español. Con un directo elegante y cargado de nostalgia, el proyecto liderado por Jordi Sánchez repasó sus grandes éxitos, convirtiendo el recinto en una pista de baile colectiva. Sonidos synth-pop, melodías reconocibles y una puesta en escena cuidada hicieron vibrar a varias generaciones, desde quienes crecieron con sus canciones hasta los nuevos públicos que redescubrieron sus ‘Historias de amor’.

El cartel fue un recorrido ecléctico por diferentes estilos. María Peláe aportó su sello personal con copla contemporánea y letras reivindicativas, combinando humor, crítica social y virtuosismo vocal. Azúcar Moreno pusieron el toque festivo con su mezcla de flamenco-pop y ritmos bailables, despertando la nostalgia y el baile sin complejos. Encarna y Toñi Salazar siguen en plena forma y saben cómo animar al público.

En el terreno emergente, artistas como Pole. y Malmö 040 representaron el pulso de la nueva escena, con sonidos que van del pop alternativo al urbano melódico. Sara de las Chuches y KU Minerva aportaron frescura y actitud, mientras que Monchi, Los Tiernos y Martín completaron una programación diversa que mantuvo el ritmo desde el mediodía a la noche. Cerró la jornada Óscar el Ruso, prolongando la fiesta hasta bien entrada la madrugada.

La segunda jornada de Solazo Fest+Music confirmó el acierto de una propuesta que mezcla generaciones, estilos y públicos. Con organización renovada y el respaldo institucional, el festival consolida su identidad como una cita primaveral imprescindible en Almería. Música, convivencia y celebración se dieron la mano en una noche redonda que dejó al público con ganas de más.

El festival concluye hoy, domingo, con Martín, Jesús Cortés, Mesalla, Zapato Veloz, Dream Team, Yessia, Viceversa, Rebeca, King África, Mägo de Oz, Orquesta Nueva Línea, Los Del Río. Un cartel que anticipa un cierre de edición a la altura de lo vivido. Entradas para el último día en https://solazofest.com/.