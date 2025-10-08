El Hospital Universitario Poniente recibe a estudiantes en prácticas de Fisioterapia y Técnico en Cuidados de Enfermería

Más de medio centenar de alumnos y alumnas de cinco centros de Formación Profesional y de la Universidad de Almería comienzan sus prácticas curriculares

El Hospital Universitario Poniente ha dado la bienvenida al primer grupo de estudiantes del ciclo formativo de Técnico en Cuidados de Enfermería, así como del Grado de Fisioterapia que llevarán a cabo este curso 2025/2026 sus prácticas curriculares oficiales en el centro. Más de medio centenar de alumnos y alumnas de cinco centros de Formación Profesional y de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería (UAL) han participado en un acto de bienvenida organizado por el centro.

El acto de acogida para el alumnado de formación profesional y de Fisioterapia que lleva a cabo cada inicio de curso el Hospital Universitario Poniente está organizado por el área de Formación y Docencia y tiene como objetivo presentar a los tutores y tutoras que acompañarán a los estudiantes durante el periodo de prácticas y darles a conocer el funcionamiento de los servicios por los que rotarán durante su paso por el hospital.

En la acogida a los nuevos estudiantes en prácticas han participado el director médico del Hospital Universitario Poniente, Salvador Maroto, la directora de Enfermería, Consuelo Artero, la subdirectora de Enfermería, María Teresa Segura y la responsable de Formación y Docencia, María José Gimeno. Todos ellos han animado al alumnado en prácticas a aprovechar su paso por el centro sanitario para atesorar nuevos conocimientos y aprender de los equipos profesionales en los que se van a integrar.

Durante la sesión se les ha explicado igualmente cómo está configurado el Hospital Universitario Poniente, cuál es su población de referencia y su cartera de servicios; y también se ha incidido en las iniciativas impulsadas por el centro en ámbitos como la humanización en la atención, la docencia o la investigación. La sesión de acogida ha incluido también nociones básicas en diferentes aspectos relacionados con la práctica profesional en un centro sanitario: prevención de riesgos laborales, higiene de manos, prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, humanización, protección de datos de carácter personal y respeto al derecho a la intimidad del paciente.

El alumnado que inicia ahora sus prácticas está integrado por medio centenar de estudiantes del ciclo formativo de Técnico en Cuidados de Enfermería, de diferentes centros públicos, concertados y privados de la provincia de Almería. A ellos se suman 9 alumnos del Grado de Fisioterapia de la UAL.

En el mes de septiembre ya se incorporó al hospital un primer grupo de estudiantes de Medicina de la Universidad de Almería y a lo largo de los próximos meses llegarán al hospital otros grupos del Grado de Enfermería de la UAL, así como de los ciclos formativos de Técnico de Rayos, Técnico de Laboratorio, Técnico de Farmacia, Técnico en Anatomía Patológica o Técnico en Documentación Sanitaria.

El Hospital Universitario Poniente tiene acuerdos de colaboración para la realización de la fase de formación práctica en centros de trabajo con la Universidad de Almería, así como con varios centros educativos públicos, concertados y privados que imparten ciclos formativos. En todos los casos, el objetivo de estos acuerdos es facilitar a alumnos y alumnos la mejora de su cualificación, a través del conocimiento directo del ambiente real de trabajo.

Esta formación práctica se realiza en dos periodos: de septiembre a diciembre y de marzo a junio, e implica la colaboración de numerosos profesionales de las distintas Unidades de Gestión Clínica y servicios de apoyo a las que se incorporan los estudiantes.