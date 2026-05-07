Ya está disponible en Spotify el hilo musical de El Manual, el primer libro de Iván Redondo

La música acompaña cada momento del libro, desde los giros inesperados hasta los más luminosos.

• La lista llega la misma semana de la presentación del libro, que registró un lleno absoluto en el Teatro Bellas Artes de Madrid con 450 personas a los que hay que añadir 430 que lo siguieron por streaming.

Iván Redondo ha lanzado una lista de Spotify con más de 90 canciones vinculadas a El Manual, su primer libro, donde recoge los temas que le acompañaron en los distintos pasajes y momentos que describe en la obra. La selección incluye canciones de Nena, Bryan Adams, Alejandro Sanz, Mecano, The Police, David Bowie, Coldplay, Rosalía, Vetusta Morla o The Beatles, entre muchos otros nombres. La lista reúne desde clásicos internacionales como 99 Red Balloons, Summer of 69, Bitter Sweet Symphony, Every Breath You Take, Space Oddity o Stop Crying Your Heart Out hasta temas en español como Corazón Partío, Un año más, Soldadito marinero, La playa o Mi querida España. También incorpora referencias a la música vasca y a piezas de carácter más simbólico, como Txori Txori, Lau teilatu o Alborada de Jarramplas. La playlist nace de una convicción que recorre todo el libro: que los giros más inesperados, y también los más luminosos, siempre van acompañados de una canción. La música no es en El Manual un elemento decorativo, sino un hilo conductor que atraviesa cada etapa vital y profesional del autor: su infancia en un barrio obrero de San Sebastián, sus años de formación, su llegada al mundo de la consultoría política y, finalmente, su etapa al frente del Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre 2018 y 2021. Con esta lista, Redondo amplía el universo de El Manual, un libro en el que la música convive con otras referencias culturales y literarias. Publicado por Contraluz (Grupo Anaya), la obra se presentó el 4 de mayo ante un lleno en el Teatro Bellas Artes de Madrid con 450 personas a los que hay que añadir 430 que lo siguieron por streaming.