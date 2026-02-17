Miski Liu Suria

Un clímax representa el punto más alto o la culminación de un proceso, pero también es el momento de máxima tensión en el desarrollo de una acción dramática.

Clímax mundial

Tiempos bíblicos

Mundo policéntrico

Transformación cósmica

Colapsarán las religiones

Mecanismo de purificación

Principios del nuevo mundo

Se tambalea la estructura antigua

Se abrirán las escuelas de misterios

Diálogo de Cobra con Benjamin Fulford

La situación mundial está llegando a su clímax, según dijo Cobra en una entrevista conBenjamin Fulford. Es una tensión acumulada durante décadas y está a punto de alcanzar su punto álgido y resolverse. Ha estallado todo lo que no se ha corregido en la sociedad, todo lo que ha salido mal. El planeta Tierra forma parte de una transformación cósmica, y la purificación es un mecanismo cósmico que ha llegado a la superficie del planeta. Así que se está exponiendo todo lo que ha estado oculto, toda la corrupción, todo lo que ha estado mal en el viejo sistema, con el fin de transformarlo.

Según Fulford, necesitamos una nueva conferencia de Bretton Woods para establecer una nueva arquitectura internacional pacífica que permita que viva el mundo como una aldea mundial en lugar de una dictadura dirigida por una élite secreta. Eso implicará una especie de jubileo o una cancelación única de la deuda y una redistribución de activos, y luego se establecerán nuevos sistemas para gestionar la economía occidental. El viejo mundo está llegando a su fin y está naciendo un mundo policéntrico, pero quienes se beneficiaron de ese mundo viejo están luchando hasta el final para evitar que suceda esto, pero sucederá.

Según Cobra, cada ser humano lleva dentro lo bueno y lo malo. Y en este momento, es muy importante trabajar en conexión con el ser superior y transmutar la propia sombra interior. Quienes trabajamos para la luz podemos conectar y cooperar, porque siempre ha sabido cooperar el otro lado oscuro, aunque se odiaban profundamente. Y esa era la fuerza de las antiguas redes que gobernaban el planeta. Pero ahora es el momento oportuno en que debe nacer una red positiva.

VISIONARIOS

Esta visión ha estado presente en la mente humana durante al menos un siglo. Siempre ha habido visionarios que soñaron con un mundo nuevo, y que explicaron y diseñaron los principios de este nuevo mundo, pero siempre ha sido una fantasía, algo que sucedería en algún momento en el futuro.

Hoy hemos llegado a un momento en el que podemos empezar a aplicar estos principios. La situación mundial es un reflejo de lo que sucede dentro de cada ser humano. Lo que podemos hacer ahora es experimentar esta transformación interior y luego conectarnos como seres soberanos para generar este cambio. Esto forma parte de una transformación cósmica que debe ocurrir, y debemos atravesarla.

Podemos hacer algo en nuestra vida para mejorar las cosas, ser amables con nuestros vecinos y asegurarnos de que todo esté bien, dice Benjamin Fulford, y se transformará el mundo si todos hacemos eso. A su juicio, está llegando a su fin el sistema monoteísta de un único controlador central, y será sustituido por algo más parecido a un ecosistema o a una aldea, que a un único controlador todopoderoso en el centro de todo, como ese ojo chungo en la pirámide.

Cobra añade que esta transformación tiene dos niveles. A nivel social colapsarán las religiones monoteístas, porque no necesitamos intermediarios. Claro que la camarilla imagina una religión de inteligencia artificial que adore la tecnología, pero eso no funcionará. Para quienes estén preparados, se abrirán las escuelas de misterios.

El resto de la humanidad aprenderá a conectar con su ser superior y a convivir en paz. Y cuando sea suficiente esta conciencia, no serán posibles las guerras ni los regímenes tiránicos, porque la conciencia será suficiente para impedirlo. La civilización humana no está aislada en un pequeño rincón del universo. Ha estado aislada artificialmente durante mucho tiempo, pero está a punto de terminar esta cuarentena y nos daremos cuenta de repente de que no estamos solos en este universo.

CUARENTENA

Fulford cree que este planeta está en cuarentena, porque no hemos visto viajes espaciales. Estamos atrapados en la atmósfera. Algo nos impide salir del planeta. Eso se debe a que se ha puesto en cuarentena a un grupo muy antiguo. Si los expulsamos del poder, podremos salir y movernos por el universo, y terminará la cuarentena en este planeta definitivamente.

Es como no dejar entrar a animales salvajes en las grandes ciudades porque son peligrosos. Como especie, practicamos la guerra industrial y, por lo tanto, no se nos permite salir a un universo pacífico porque sería peligroso. Así que eso es lo que tiene que terminar, y cuando suceda eso, se nos permitirá salir del planeta y establecernos en otro lugar del universo.

Cobra añade que la gente no constituye una civilización humana uniforme. Hay muchos seres de diferentes civilizaciones que se han infiltrado en la sociedad, buenos malos y regulares, pero la sociedad está controlada por seres negativos que se han encarnado en cuerpos humanos. A su juicio, son alienígenas los draconianos, los reptiloides, los andromedanos negativos, los iluminoides y la nobleza negra.

Eso lo saben ellos. Cuando el padre de una dinastía da instrucciones a su hijo, le dice: «no eres de aquí». Pero todo eso va a cambiar porque tiene que terminar esta infección de parasitismo. Y el planeta Tierra es la última célula cancerosa que necesita ser restaurada y sanada para reincorporarse al cuerpo galáctico de luz.

CONTROL

Según Fulford, tenemos una élite gobernante que intenta controlarnos mediante el miedo. Y una vez que pierdan ese control, se destruirá el sistema que ha estado vigente durante miles de años y que nos ha impedido elegir nuestro propio futuro. Esa élite que usa el miedo y el control del dinero para perjudicarnos en la dirección que ellos quieren, en lugar de la dirección que nosotros queremos.

La mayoría de la gente quiere una vida mejor para sí mismos, para sus familias, para sus vecinos y para todos los seres vivos que los rodean, pero tenemos una clase dominante cuyo único deseo es despojarnos de nuestra fuerza vital para enriquecerse, y éste no es un sistema que dure para siempre. Es un sistema que se está autodestruyendo.

Según Cobra, eso puede suceder cuando comprenda lo que está sucediendo una masa crítica de seres humanos. La gente lo está entendiendo gracias a la expansión de internet en las últimas décadas, y no se puede engañar a todos durante tanto tiempo. Ya no funcionan esas fuerzas controladoras, y por eso intentan controlar el discurso mediante la censura, y de bloquear a los medios alternativos, porque temen perder su poder. Ésta es una transformación cósmica y nadie puede detenerla, pero intentan retrasarla. Ya la han retrasado varias décadas, pero aun así, el cambio ocurrirá, nos guste o no. Es un río que fluye sin control.

DINERO

Según Fulford, la élite gobernante ha perdido el control del mundo físico. Ya no controlan el petróleo, los alimentos ni los metales preciosos. Sólo les queda esta ilusión llamada dinero, que ya no pueden vincular con la realidad. Están perdiendo la capacidad de usar el dinero para controlar el mundo real y los recursos reales. Y sin su dinero, pierden la capacidad de contratar a sus hombres armados y a sus propagandistas, y entonces todo se derrumba.

Estamos muy cerca del colapso de su red de control financiero. Es un proceso mental que nos permite decidir qué haremos como especie en el futuro. Y una vez que pierdan el control de las finanzas, todos podremos unirnos y preguntarnos qué clase de mundo queremos construir. La mayoría de la gente está de acuerdo en que nos gustaría transformar este lugar en un paraíso en la Tierra, y eso es posible.

Sí, se puede hacer y se hará, responde Cobra. El sistema financiero actual es una construcción mental, y la única razón por la que sigue funcionando es porque la gente confía en él hasta cierto punto. La gente está empezando a perder la fe en la moneda fiduciaria, en todo ese papel de billetes raros, y eso tiene el efecto de reorientar la conciencia de la humanidad hacia lo físico. Así que exigen que el dinero vuelva a ser físico. Y es por eso que se está disparando el precio del oro y de la plata. La gente necesita algo tangible, algo estable.

PRODUCTIVIDAD

Los malos quieren crear un sistema monetario digital alternativo basado en la inteligencia artificial, porque todos están enganchados a sus teléfonos móviles. Intentan hacerlo, pero no funcionará porque no está lista la tecnología y hay fallos en la matrix. La alternativa positiva es vincular el sistema monetario a los activos físicos e impulsar la productividad real.

La productividad real es el trabajo físico, la inversión emocional y la inspiración intelectual. Y cuando aumente eso, podremos comenzar a construir la nueva civilización. El reinicio financiero será como el reinicio en un videojuego. Reinicias todo y comienzas de nuevo con nuevas reglas.

Según Fulford, si la bolsa cayera a cero, no desaparecerían las fábricas, ni las tierras de cultivo, ni la gente, ni el conocimiento. Lo único que ocurriría sería que terminaría el sistema de control mental, y aplicaríamos un sistema mejor que funcionara para la mayoría, no para el 0,01% de la población, como ocurre actualmente.

La razón por la que no va a funcionar la red de control digital que intentan construir, es porque lo digital no es real. No se pueden comer los números. No es comida, no es metal, no es un coche. Por lo tanto, nunca podrán controlar el mundo físico, porque sólo puede reflejarlo, pero siempre prevalecerá el mundo real.

Cobra desea que todos se conecten con su luz interior y no se preocupen demasiado sobre cuándo ocurrirán las cosas. Estamos en camino. A veces es más fácil, y a veces es más difícil, pero lo estamos logrando, y el futuro de este planeta es magnífico. Para esto nacimos, y eso es lo que sucederá.

https://fr.prepareforchange.net/2026/02/15/interview-cobra-benjamin-fulford-par-truth-is-out-la-situation-mondiale-actuelle-et-les-solutions-systeme-financiertechnologies-17-janvier-2026

AMANECIENDO

Según el último informe semanal de Benjamin Fulford, vivimos en tiempos bíblicos. Miembros de la nobleza negra italiana reconocen que es una guerra intergaláctica que ha durado 26.000 años, que ha terminado ahora con la derrota del mal y que está amaneciendo una nueva era. Un antiguo culto de adoradores de la oscuridad intentó sin éxito esclavizar permanentemente a la humanidad.

Pero todavía no ha terminado esta lucha a pesar de la publicación de los archivos de Epstein, dado que está implicada la mayor parte de la élite occidental. La élite intenta decir “bueno, abusamos de nuestro poder, qué lástima, ahora es hora de pasar página”. Los nombres de la lista famosa son sólo subordinados, porque faltan los de alto rango. Si no toman medidas, tendremos que esperar a que colapse el sistema, pero es seguro que colapsará tarde o temprano.

https://benjaminfulford.net/satan-is-dead-and-now-we-must-finish-off-his-minions

CAMBIO RADICAL

Cuando el viejo mundo deja de funcionar, Neptuno y Saturno abandonan Piscis, se produce un eclipse en Acuario y comienza a cambiar la arquitectura de la realidad según Derek Knauss. El cambio es la única constante en la vida, pero la mayoría de las veces es manejable. Nos exige adaptarnos, reajustarnos y seguir adelante. Y luego hay momentos como éste, cuando el cambio no es gradual. Es radical.

El periodo que va de finales de enero a finales de marzo conlleva una energía muy potente. Comienza con la salida de Neptuno de Piscis después de catorce años y la entrada en Aries, el signo más activo del zodíaco. Luego le sigue Saturno, que sale de Piscis y también entra en Aries.

Justo en medio de todo esto se produce un eclipse solar en Acuario. Y luego, pocos días después, Saturno se encuentra con Neptuno a cero grados de Aries, el primer grado del zodíaco. Ésto tiene una energía increíble y estamos comenzando el nuevo mundo.

ECLIPSE

Esperen sorpresas con este eclipse. Revelaciones que cambian la historia. Finales repentinos que abren el espacio. Cambios en la narrativa pública que ocurren de la noche a la mañana. Disrupción en los sistemas que exponen su fragilidad. Este eclipse trae la verdad. Acuario busca la verdad en la estructura, y los eclipses ayudan a exponer lo real.

El colectivo está menos interesado en las apariencias. Entramos en una era donde no basta la imagen, donde el acceso a la información, filtraciones, documentos y recibos redefine lo que la gente está dispuesta a tolerar. Donde comienzan a perder su encanto la fama y el culto institucional, porque se ve el sistema con mayor claridad y no se puede ignorar.

Se ha ido acumulando la energía, e incluso la sientes si has vivido bajo una roca. La sensación de no saber qué creer. Como si las viejas reglas ya no tuvieran el mismo peso, como si los sistemas no respondieran como antes, como si hacer lo correcto no garantizara el mismo resultado. Es porque se está disolviendo la arquitectura en la que se ha basado nuestra realidad. Nos estamos viendo obligados a evolucionar.

Si la entrada de Neptuno y Saturno en Aries implica un cambio en la atmósfera y las reglas, los eclipses son la parte donde se acelera la trama. No siempre son suaves los eclipses. Aceleran las líneas de tiempo y revelan lo que ha estado oculto. Son comodines.

Acuario es el signo de los sistemas, las redes, los movimientos colectivos, la tecnología, las reformas y el futuro que se prevé. Por lo tanto, un eclipse de Acuario que impacte en este corredor de ignición en Aries genera una gran energía. Señala que están surgiendo nuevas estructuras, pero no a través de antiguas autoridades ni de sistemas en decadencia.

DESCONFIANZA

La estructura antigua no sólo se agrieta, sino que se vuelve cada vez menos fiable. Primero, se tambalea la estructura. Luego vuelve a funcionar, pero falla. Luego falla de una forma que no puedes ignorar. Entonces te das cuenta de que tu sistema nervioso se aferraba a la familiaridad, no a la verdad. Entonces eliges. Finalmente, llega el momento en que no puedes fingir que todo está bien, y empiezas a reconstruir. Aquí es donde estamos.

Así que, si esta temporada trae sobresaltos, sorpresas y cambios repentinos, confíen en que esto forma parte de nuestra evolución colectiva. El cambio es la única constante, y esas estructuras no pueden contener nuestro próximo capítulo. Es hora de dejar de externalizar la autoridad, de esperar permiso y de empezar a construir una vida que pueda sobrevivir a la verdad. La invitación es sencilla, pero no fácil. Elige el nuevo camino. Elige la estructura que se ajuste a tu verdad. Elige la vida que no requiere negación para mantenerse.

https://prepareforchange.net/2026/02/14/when-the-old-world-stops-working

