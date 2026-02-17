El CB La Mojonera conquista la Liga LED en Almería con tres podios y una clasificación regional

El Club Baloncesto La Mojonera ha vuelto a dejar su huella en el panorama del baloncesto base. Durante la reciente jornada de la Liga LED en la modalidad de 3×3 celebrada en las instalaciones de la Universidad de Almería el pasado sábado 21 de febrero de 2026 el club mojonero desplegó una expedición de seis equipos (3 masculinos y 3 femeninos),

La competitividad de los equipos de La Mojonera se tradujo en tres metales que sitúan al club en la élite de la promoción deportiva provincial:

Categoría Masculina: El club logró un doblete histórico con un tercer puesto y un brillante subcampeonato . Este segundo lugar tiene un premio especial: la clasificación directa para el próximo encuentro de Andalucía Oriental , donde representarán al municipio frente a los mejores equipos de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.

La Liga LED reunió una gran cantidad de equipos de toda la provincia provenientes de centros educativos y clubes que disputaron una gran jornada deportiva y educativa. La Liga LED (Liga Edúcate en el Deporte) en Andalucía es organizada por la

Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Eventos e Instalaciones Deportivas. Este programa, que fomenta la práctica deportiva en escolares de 5º y 6º de Primaria, cuenta con la colaboración de diversas federaciones andaluzas, como la de baloncesto y contó con la presencia a la entrega de premios de José Cara, vicepresidente de la Federación Andaluza de baloncesto y Antonio Granados, Jefe del Servicio de Deportes de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía.