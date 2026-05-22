Transportes adjudica por 3,45 millones de euros las obras para construir tres glorietas en la N-340A en Los Gallardos

Se mejorará la movilidad viaria en la mejorar la seguridad viaria en la carretera, así como la capacidad y el nivel de servicio con el consiguiente beneficio para los usuarios.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio ha invertido más de 100 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Almería.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de 3,45 millones de euros (IVA incluido) un contrato de obras para la mejora de la movilidad viaria en la N-340A a su paso por el término municipal de Los Gallardos, en la provincia de Almería. En concreto, se construirán tres glorietas en los kilómetros 519,45, 520,65 y 521,15 de la citada carretera. El anuncio correspondiente a este contrato adjudicado, previamente licitado, ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las actuaciones contempladas en el contrato consisten principalmente en la construcción de tres glorietas en las siguientes ubicaciones: prensa.transportes

En el kilómetro 519,45 de la N-340A se pretende transformar la intersección en “T” existente, en una glorieta de diámetro exterior de 50 metros e interior de 36,60 metros. En el kilómetro 520,65 de la N-340A se pretende transformar una intersección en “T” existente en otra glorieta de 54 metros de diámetro exterior y diámetro interior 41 metros. Por último, en el kilómetro 521,15 de la N-340A, se ejecutará una tercera glorieta de diámetro exterior 50 metros e interior 36,60 metros para reordenar todos los accesos existentes entre los kilómetros 520 y 521, mediante la ejecución de dos vías de servicio que saliendo de la glorieta conecten con las vías de servicio existentes. Adicionalmente, se han contemplado otros trabajos como la construcción de elementos de drenaje, el refuerzo del firme, la ejecución de vías de servicio, ejecución de caminos agrícolas, iluminación de las intersecciones o reposición de los servicios afectados. Por último, se construirá una estructura tipo marco de 6,00 x 5,00 metros, como prolongación de la obra de drenaje existente bajo la nueva glorieta del km 519,450. Todo ello permitirá mejorar la seguridad viaria, así como la capacidad y el nivel de servicio de la carretera, con el consiguiente beneficio para los usuarios. Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido 100,03 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Almería. Este programa genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.