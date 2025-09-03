Transportes licita por 16,1 millones de euros la mejora de los enlaces 409 y 411 de la A7 a su paso por El Ejido

El objetivo de esta actuación es la de mejorar la funcionalidad y seguridad en ambos enlaces

El Boletín Oficial del Estado publica hoy la licitación de las obras de mejora de los enlaces de la Autovía del Mediterráneo ubicados en los km 409 (el enlace de Copo) y 411 (el de Santa María del Águila). La longitud total de la actuación es de unos 3,5 km y servirá para mejorar la funcionalidad y la seguridad de ambos enlaces.

“La remodelación de estos enlaces es una noticia muy importante para las comunicaciones de esta provincia. Va a suponer una inversión superior a los 16 millones de euros. Desde hace tiempo veníamos trabajando para sacar adelante esta licitaciónque, afortunadamente, es ya una realidad. En los próximos meses, una vez adjudicada la obra, comenzarán los trabajos para que, cuanto antes, el municipio de El Ejido cuente con unos mejores accesos a la autovía A7”, ha señalado el subdelegado del Gobierno, José María Martín.

En concreto, en el enlace 409 está previsto el aumento y la mejora de las plataformas de las glorietas del enlace, así como la ampliación del paso superior sobre la autovía. Por otra parte, el proyecto también contempla aumentar la capacidad de salida de la autovía duplicando el ancho de los ramales de deceleración y segregando el giro a la derecha en las glorietas.

Por su parte, en el enlace 411, está previsto que las obras mejoren la seguridad vial mediante la transformación del enlace sur a diamante con pesas, construcción de sendas glorietas, al norte y al sur, y reordenación de las intersecciones existentes.

El proyecto incluye también la transformación de los carriles de cambio de velocidad de tipo directo a tipo paralelo, dotándoles al mismo tiempo de una mayor longitud.