Tecnova reconoce la colaboración de las consejerías de Agricultura y de Universidad en su 25º aniversario

GabinetedePrensa junio 13, 2026 0
Premios Tecnova

Los consejeros en funciones Ramón Fernández-Pacheco y Mari Carmen Castillo recogen la distinción durante el XVIII Encuentro Empresarial de la Agroindustria celebrado en Almería

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía han recibido este viernes un reconocimiento de Tecnova por la colaboración mantenida con el centro tecnológico a lo largo de sus 25 años de trayectoria.

Los consejeros en funciones Ramón Fernández-Pacheco y Mari Carmen Castillo han recogido esta distinción durante el XVIII Encuentro Empresarial de la Agroindustria, celebrado en Almería y organizado por Tecnova, entidad de referencia en innovación aplicada al sector agroalimentario.

El acto ha reunido a representantes de empresas, instituciones y organizaciones vinculadas a la agroindustria para poner en valor la innovación, la transferencia de conocimiento y la cooperación entre los distintos agentes que contribuyen al desarrollo y la competitividad del sector.

Además de ambas consejerías, Tecnova ha reconocido también la colaboración de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, la Subdelegación del Gobierno de España y el Ayuntamiento de Almería.

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