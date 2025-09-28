Miski Liu Suria

“Quienes esperan cosechar las bendiciones de la libertad deben soportar la fatiga de apoyarla.” Thomas Paine.

El último empujón

Múltiples crisis

Puente cósmico

Último esfuerzo

Eventos caóticos

Etapa turbulenta

Sinergia mundial

Teoría del empujón

Experimento cósmico

¿Se desmorona el mundo?

Estamos en una posición donde un último empujón nos llevará a casa, según Steve Beckow. El último empujón designa el impulso o el esfuerzo final que se requiere para concluir con éxito una tarea u objetivo, cuando ya falta poco para lograrlo pero aún se necesita determinación o energía adicional para terminar. Simboliza ese impulso decisivo que permite concluir algo que está a punto de ser alcanzado.

La teoría del empujón sugiere que pequeños estímulos o empujones pueden mejorar las decisiones que toman las personas, guiándolas hacia opciones más beneficiosas a largo plazo sin imponer normas rígidas ni restricciones. Pequeños cambios en la manera de presentar opciones pueden ayudar a los individuos a tomar decisiones más acertadas, aprovechando mejor su propio beneficio a largo plazo. El enfoque parte de la observación de que, ante dos opciones, la mayoría de la gente tiende a elegir la alternativa más sencilla o inmediata, aunque no sea la más conveniente a largo plazo.

DESPLOME

El mundo no se desmorona sin propósito: está en medio de una transformación espiritual trascendental que resulta dolorosa pero necesaria para el avance colectivo hacia una nueva etapa de armonía y luz. Los eventos caóticos visibles como guerras, escándalos y manipulación mediática son manifestaciones del agotamiento del viejo sistema y de su estructura corrupta, que está siendo removida y sustituida por una nueva realidad basada en la luz, la solidaridad y la libertad interior según Caroline Oceana Ryan.

Esto es lo que sucede cuando se cruzan el cuarto giro, la gran tribulación, el Armagedón, el Apocalipsis y el Kali Yuga. No se trata de un colapso absoluto, sino de una transición profunda desde un viejo ciclo de destrucción (Kali Yuga) hacia una nueva era de paz y conciencia (Satia Yuga). El mundo parece caótico y desmoronarse, pero este proceso forma parte del paso a una frecuencia más alta y a la integración de la conciencia de 5-D.

La sensación de desmoronamiento externo coincide con síntomas internos en mucha gente como fatiga, confusión y desgaste emocional, porque la humanidad está cruzando un puente cósmico hacia una existencia más elevada. El mundo no está abandonado ni perdido; por el contrario, hay una guía espiritual constante y una presencia de seres de luz que apoyan la evolución hacia un planeta regenerado, lleno de amor y convivencia. Aunque el momento es intenso y puede parecer desalentador, se invita a aceptar, descansar, nutrirse, y a conectarse con la naturaleza y la alegría, porque todo forma parte de un proceso de renacimiento.

En resumen, el mundo no se está desmoronando por completo como un colapso total, pero sí atraviesa una etapa crítica y turbulenta con múltiples crisis superpuestas que ponen en riesgo la estabilidad mundial y están provocando un cambio profundo en los sistemas económicos, sociales y geopolíticos dominantes. Es una situación de transición con riesgos y oportunidades, en la que se fracturan y se fragilizan las estructuras actuales.

EXPERIMENTO

En un mensaje del comandante Valiant Thor, Ismael Pérez afirma que la Tierra está en el centro de un experimento cósmico y que una coalición de fuerzas avanzadas está ayudando a la humanidad a superar amenazas como la inteligencia artificial negativa y la manipulación de agendas ocultas por el lado oscuro. A su juicio, la Primera Directiva prohíbe la intervención directa de culturas avanzadas salvo eventos de extinción o despertar mundial. Presenta los protocolos galácticos como estrictos, y orientados a proteger el desarrollo orgánico y espiritual de la Tierra.

Ismael sostiene que se ha cancelado el proyecto Rayo Azul para simular una invasión alienígena usando tecnología de hologramas para instaurar un gobierno mundial, ya que ha aumentado la conciencia mundial y la población reconoce la manipulación por tecnologías y narrativas falsas. También describe sistemas ocultos de defensa planetaria instalados por la Alianza Galáctica, como rejillas electromagnéticas, protocolos de interferencia y activación de semillas estelares para elevar la frecuencia colectiva y neutralizar posibles amenazas.

Afirma que múltiples razas estelares han contribuido al ADN humano como parte de un experimento universal. También destaca la idea de que se está alcanzando una masa crítica de conciencia un número suficiente de humanos, lo cual permitirá un contacto galáctico y el cierre del ciclo de manipulación.

Pérez exhorta al despertar espiritual y rechaza las narrativas apocalípticas ya que se han cancelado los eventos negativos y el futuro es de reintegración cósmica. También argumenta que la espiritualidad y la unidad son el requisito para el primer contacto con civilizaciones avanzadas, y que el proceso de elevación es energético antes que físico.

NOTICIAS DEL RESETEO

Este mismo viernes por la mañana, tanto el dinar iraquí como el dong vietnamita pasaron de las pantallas traseras del Forex a las pantallas delanteras y comenzaron a cotizar al alza.

El secretario de Defensa convocó una reunión urgente de todos los líderes militares antes de que se derrumbe la Cámara de Representantes según Sorcha Faal .https://www.youtube.com/watch?v=j7CmgFdtR6U

.https://www.youtube.com/watch?v=j7CmgFdtR6U Cientos de generales y almirantes fueron convocados repentinamente a una misteriosa reunión en una base del Cuerpo de Marines en el norte de Virginia la próxima semana.https://theeconomiccollapseblog.com/what-is-the-real-reason-why-have-hundreds-of-generals-and-admirals-suddenly-been-summoned-for-a-mysterious-meeting-in-virginia/

la próxima semana.https://theeconomiccollapseblog.com/what-is-the-real-reason-why-have-hundreds-of-generals-and-admirals-suddenly-been-summoned-for-a-mysterious-meeting-in-virginia/ El equipo de ejercicios silenciosos de la Marina visitó la Casa Blanca y el presidente les dio a cada uno una moneda de desafío.https://t.co/qZiOoUyL5T

El FMI advierte de una «inestabilidad catastrófica».

China se está deshaciendo de los bonos estadounidenses, no por fortaleza, sino por miedo.

se está deshaciendo de los bonos estadounidenses, no por fortaleza, sino por miedo. Los mundialistas están en pánico. Más de trescientos aviones privados aterrizaron en Ginebra para una reunión de emergencia del Foro de Davos .

para una reunión de emergencia del Foro de . Tucker Carlson dice que ya ha comenzado el reinicio donde los bancos de 209 países están conectados al sistema financiero cuántico. 97 bancos centrales se han integrado de forma encubierta, mientras que 82 más están pendientes.https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/27/restored-republic-via-a-gcr-as-of-september-27-2025/

dice que ya ha comenzado el reinicio donde los bancos de 209 países están conectados al sistema financiero cuántico. 97 bancos centrales se han integrado de forma encubierta, mientras que 82 más están pendientes.https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/27/restored-republic-via-a-gcr-as-of-september-27-2025/ Benjamin Fulford describe una campaña impulsada por los sombreros blancos que buscan juicios públicos para figuras del lado oscuro, en vez de sustitución discreta por dobles, como ocurría en años anteriores. Afirma que este proceso implica arrestos masivos y hace hincapié en exigencias públicas de transparencia, incluyendo que los procesos sean visibles para toda la población mundial, para que rindan cuentas.https://rumble.com/v6zjc54-benjamin-fulford-urgent-emergency-9.26.25-they-were-all-executed-at-gitmo.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)