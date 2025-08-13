Últimos trabajos de las obras de renovación integral de las calderas de la Piscina Municipal

Natalia Ordieres Cueto

Manuel Cortés ha visitado las distintas actuaciones que se están llevando a cabo para en esta instalación deportiva que “pronto será más moderna y sostenible”

El alcalde de Adra, Manuel Cortés ha visitado las diferentes actuaciones que se están realizando en la Piscina Cubierta Municipal de la ciudad, y que están llegando a su fin. Unos trabajos entre los que destaca la renovación integral de las calderas y el sistema de agua caliente de esta instalación deportiva. El primer edil ha estado acompañado de los concejales de Hacienda y Deportes, Alicia Heras y Juan Antonio Fernández, así como del director de la Piscina, Juan Antonio González

Como ha explicado el primer edil, “estas obras tan necesarias y en las que llevamos meses trabajando, están llegando a su fin y pronto podremos disfrutar de un complejo deportivo más moderno, sostenible y en óptimas condiciones”. Y es que este complejo deportivo contará una instalación con aerotermia, unos sistemas más eficientes y sostenibles que la utilización de gas, con una producción de energía limpia con bajas emisiones de CO2 y de bajo consumo. Con estas actuaciones se está reparando la avería existente se ha movilizado una cantidad superior a los 370.000 euros.

El proyecto formulado por la mercantil Gesypro Proyect Manager S.L., está siendo ejecutado por la mercantil adjudicataria ‘SISTEMAS DE CALOR S.L.U.’, unas obras que consisten en la instalación de la Sala de Calderas mediante Equipos de bombas de calor reversibles Aire-Agua, Climatización y Agua Sanitaria de la Piscina. Esta instalación térmica da servicio de calentamiento del agua a las dos piscinas existentes, calentamiento del agua del depósito de 3000 L de ACS y del suelo radiante de los aseos y vestuarios. Según previsiones de la empresa encargada de las obras, para mediados de septiembre se hará la puesta en marcha de la aerotermia y la producción de calor.

Otras mejoras ya realizadas

Junto a la instalación de la nueva caldera, el Ayuntamiento ha invertido 30.000 euros más en el acondicionamiento de este lugar y en la mejora del rendimiento energético. Entre los trabajos realizados, destaca la renovación de griferías y acondicionado de tuberías para agua fría y caliente en las duchas, la fijación de las placas del techo de la piscina, la reparación de las filtraciones de aire, el cambio del suelo del pasillo que da acceso a la piscina por un suelo antideslizante y la instalación de un segundo puesto en la recepción para agilizar la atención al cliente. También se ha arreglado ya la cornisa del perímetro de la baranda exterior y se han instalado puertas de fenólico en las duchas de los vestuarios femeninos, así como una descalcificadora, que lleva funcionando ya varias semanas.

Más mejoras en desarrollo

Asimismo, durante la próxima semana se instalarán conductos de renovación de aire dentro de los vestuarios, tanto de adultos como los infantiles, y se instalarán aires acondicionados en las salas. Igualmente, está en fase de presentación de ofertas la instalación de placas fotovoltaicas.