4.000 personas disfrutan con el concierto de Keen Levy en Balerma

El Parque de El Palmeral de Balerma mostró anoche su mejor imagen para recibir al artista Keen Levy. Alrededor de 4.000 personas disfrutaron del concierto que, organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido en colaboración con la Junta Local de Balerma, se ha convertido en la actividad más multitudinaria de las fiestas en honor a la Virgen de las Mercedes, que se están desarrollando desde el pasado sábado 9 de agosto y que vivirán su Día Grande este viernes con la Misa y Procesión de la patrona de este núcleo costero.

Jóvenes y mayores se dieron cita en un concierto en el que el almeriense supo ganarse al público desde el primer minuto, imprimiendo ritmo y energía hasta el final.

Keen Levy es una de las figuras clave de la generación de artistas urbanos andaluces. La fusión de la música urbana y el flamenco se entremezclan en cada una de sus canciones.