Un físico financiado por la UE gana el Premio Nobel de 2025

octubre 8, 2025 10:15 pm

El Premio Nobel de Física de 2025 se ha concedido a Michel H. Devoret, que participó en las acciones Marie Skłodowska-Curie, en el marco del programa Horizonte Europa de investigación e innovación.

La Real Academia de las Ciencias de Suecia ha otorgado el prestigioso premio a Michel H. Devoret, John Clarke y John M. Martinis «por el descubrimiento del túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantización de energía en un circuito eléctrico».

El profesor Devoret fue supervisor de Super MagneFiQuE, un proyecto de beca individual de las acciones Marie Skłodowska-Curie en el ámbito de la superconducción en la electrónica cuántica. Con este premio, se une a la galería de veinte becarios, científicos y supervisores de las acciones que han recibido el premio de alto nivel desde 2010.

Ekaterina Zaharieva, comisaria de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación, ha declarado: «El profesor Devoret nos muestra hasta dónde puede llegar la ciencia gracias a la curiosidad y la colaboración. La UE está orgullosa de haber apoyado su investigación y a los jóvenes científicos a los que ha supervisado a través de las acciones Marie Skłodowska-Curie. Le felicito por este prestigioso reconocimiento».

Las acciones Marie Skłodowska-Curie, que impulsan las carreras y competencias de los investigadores a través de las fronteras, forman parte de Horizonte Europa, el programa marco de investigación e innovación de la UE y una piedra angular del Espacio Europeo de Investigación.

Puede consultar más información en el sitio web de las acciones Marie Skłodowska-Curie.

