Un grupo de 14 personas con discapacidad disfruta de un viaje a Madrid dentro del Proyecto de Ocio Inclusivo

Inmaculada Acien Fernandez

Un grupo de 14 personas con discapacidad ha participado y disfrutado recientemente de un viaje a Madrid, una iniciativa que pone en valor el derecho al ocio inclusivo y la participación social en igualdad de condiciones. En esta actividad han participado personas procedentes de las asociaciones Murgi, Soy Especial, Cuenta Conmigo y Down El Ejido, así como integrantes del Foro Kairós.

Este viaje se enmarca dentro del Proyecto de Ocio y Cultura impulsado por la Concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, que desarrolla a lo largo de todo el año una programación de actividades orientadas a fomentar la inclusión, el bienestar y la participación activa de las personas con discapacidad.

Durante esta salida, el grupo disfrutó de diversas actividades de convivencia y tiempo libre, entre ellas la visita al Parque Europa, en Torrejón de Ardoz, y al Parque Warner, dos espacios de referencia para el ocio accesible y compartido.

La edil María del Mar Martínez ha recordado que “el ocio inclusivo constituye un elemento fundamental para la calidad de vida de las personas con discapacidad. No solo proporciona momentos de disfrute, sino que también contribuye al desarrollo personal, refuerza la autoestima y promueve la integración social. Además, favorece la convivencia, el compañerismo y la creación de vínculos, tanto entre las propias personas participantes como con sus apoyos, fortaleciendo redes esenciales en el día a día”.

Este proyecto apuesta por un modelo de ocio inclusivo en entornos ordinarios, con los apoyos necesarios, evitando la segregación y promoviendo la igualdad de oportunidades. En esta línea, entre las próximas actividades previstas se encuentran la asistencia al cine, conciertos, las Fiestas de San Marcos, la Muestra de Teatro Aficionado y el Festival de Teatro, una visita al Parlamento Andaluz, el concierto en Almerimar, una jornada en Mario Park y un campamento de verano, entre otras propuestas.

El programa de ocio inclusivo es, sin duda, “una herramienta esencial para la promoción de derechos, la participación social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y problemas de salud mental del municipio”.