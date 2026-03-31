Contundente victoria del Senior Masculino Blanqueos Clares ante Linares

El Senior Masculino Blanqueos Clares logró una trabajada y amplia
victoria en casa frente a Linares, en un encuentro que dominó con
claridad a partir de los primeros compases.
El partido comenzó con un ritmo alto y acierto por parte de ambos
equipos, en un inicio igualado. Sin embargo, con el paso de los minutos,
el conjunto mojonero fue imponiendo su estilo de juego, basado en la
velocidad en ataque y una defensa intensa que marcó diferencias.
Esa superioridad se tradujo en una ventaja creciente que permitió a los
locales llegar al descanso con el partido encarrilado. Tras la
reanudación, Blanqueos Clares mantuvo el nivel competitivo, sin conceder
opciones al rival y ampliando la diferencia hasta cerrar el encuentro
con un contundente 95-45.
El triunfo volvió a destacar por el trabajo colectivo, con participación
y aportación de todos los jugadores disponibles.
El equipo ya centra su atención en el próximo compromiso, que volverá a
disputarse en casa frente a CBS Santafé, donde buscará dar continuidad a
su buen momento ante su afición.
Blanqueos Clares continúa así su progresión, consolidando su crecimiento
jornada a jornada.