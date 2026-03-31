Contundente victoria del Senior Masculino Blanqueos Clares ante Linares

El Senior Masculino Blanqueos Clares logró una trabajada y amplia

victoria en casa frente a Linares, en un encuentro que dominó con

claridad a partir de los primeros compases.

El partido comenzó con un ritmo alto y acierto por parte de ambos

equipos, en un inicio igualado. Sin embargo, con el paso de los minutos,

el conjunto mojonero fue imponiendo su estilo de juego, basado en la

velocidad en ataque y una defensa intensa que marcó diferencias.

Esa superioridad se tradujo en una ventaja creciente que permitió a los

locales llegar al descanso con el partido encarrilado. Tras la

reanudación, Blanqueos Clares mantuvo el nivel competitivo, sin conceder

opciones al rival y ampliando la diferencia hasta cerrar el encuentro

con un contundente 95-45.

El triunfo volvió a destacar por el trabajo colectivo, con participación

y aportación de todos los jugadores disponibles.

El equipo ya centra su atención en el próximo compromiso, que volverá a

disputarse en casa frente a CBS Santafé, donde buscará dar continuidad a

su buen momento ante su afición.

Blanqueos Clares continúa así su progresión, consolidando su crecimiento

jornada a jornada.