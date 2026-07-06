Un informe de la Comisión destaca los logros de las normas de la UE en materia de sanidad animal

Diez años después de su adopción, la Comisión Europea ha publicado una evaluación de la legislación de la UE sobre sanidad animal. La evaluación y el informe que la acompaña destacan el impacto positivo que ha tenido la legislación en la lucha contra las enfermedades animales, al tiempo que se señalan aspectos que pueden mejorarse. Las enfermedades animales pueden tener consecuencias devastadoras para los ganaderos y las comunidades rurales, y afectar a la salud pública, las economías y el comercio. La legislación sobre sanidad animal ha contribuido a reducir estas repercusiones y a controlar las enfermedades, proporcionando al mismo tiempo un marco sólido de medidas zoosanitarias preventivas basadas en el riesgo en toda la UE. Mantener unos niveles elevados de salud animal es una de las razones por las que la UE es el mayor exportador de productos agrícolas del mundo.

La Comisión también ha identificado determinados ámbitos en los que es necesario seguir trabajando para aprovechar al máximo los beneficios de la legislación. Entre ellos figuran una aplicación más uniforme de las normas en todos los Estados miembros, un sistema de categorización de enfermedades con mayor capacidad de adaptación frente a amenazas nuevas y emergentes, y un mayor uso, eventualmente, de la vacunación como herramienta preventiva.

El actual marco de sanidad animal se basa en los conocimientos científicos más recientes y se actualiza continuamente a medida que sea necesario. La evaluación se ha publicado antes de la conferencia de alto nivel para conmemorar los diez años de la legislación sobre sanidad animal, que tendrá lugar en Bruselas el 8 de julio y será inaugurada por Olivér Várhelyi, comisario de Salud y Bienestar de los Animales. Este acto brindará la oportunidad de debatir su aplicación, los logros del marco y los retos futuros. La conferencia podrá seguirse en línea.

(Para más información: Eva Hrncirova — Tel.: + 32 2 298 84 33, y Anna Gray — Tel.: + 32 2 298 08 73)

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