El Hospital Universitario Torrecárdenas recibe de la AECC botellas dosificadoras para pacientes de radioterapia

GabinetedePrensa julio 6, 2026 0
Hospital Universitario Torrecárdenas ALMERIA ENTREGA BOTELLAS AECC

La donación permitirá a los pacientes ajustar su consumo de agua a las indicaciones de los profesionales durante su tratamiento

Un centenar de botellas dosificadoras llegarán a los pacientes de radioterapia del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, centro perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, gracias a la donación realizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Almería.


El director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, ha agradecido “el trabajo y la colaboración permanente” que esta asociación mantiene con el centro hospitalario. En esta ocasión, dicha colaboración se ha materializado en “la aportación de este centenar de botellas dosificadoras, que permitirá a los pacientes de radioterapia ajustar su consumo de agua a las indicaciones de los profesionales”.


Vida ha destacado, asimismo, la importancia de la labor que desarrolla el voluntariado de la asociación en el hospital, dentro de “la apuesta permanente por la humanización de los servicios” que mantiene el centro. En este sentido, ha recordado que este compromiso se refleja tanto en el trabajo diario de los profesionales como en la transformación de las infraestructuras sanitarias impulsada durante los últimos años.

Entre estas mejoras llevadas a cabo por el hospital se encuentra la adecuación del actual Hospital de Día Oncológico, así como la creación de unas nuevas instalaciones modernas en el edificio de Diagnóstico y Tratamiento Bahía de Almería, en las que se ha priorizado la intimidad, el confort y la atención integral de los pacientes. Estas instalaciones han sido visitadas por la Dirección Gerencia del hospital junto a la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, Magdalena Cantero.


Por su parte, Magdalena Cantero ha subrayado la importancia del trato humano desde el primer momento del diagnóstico “cuando una persona recibe la noticia de que tiene cáncer no sabe cómo reaccionar. El primer impacto genera miedo, dudas y confusión. Por eso, es importante construir un modelo de atención basado en la humanización, en el que se enmarca la colaboración que mantenemos entre el Hospital Universitario Torrecárdenas y la Asociación Española Contra el Cáncer”, ha señalado.


Mejora permanente

Cantero ha recordado que, en esta línea, la asociación ofrece voluntariado para acompañar a pacientes y familiares en el hospital, una labor que aspiran a seguir incrementando. Además, ha destacado otras iniciativas desarrolladas en el centro, como el servicio diario de café e infusiones para pacientes y familiares o la distribución de botellas de agua reutilizables.


“Quiero agradecer al Hospital Universitario Torrecárdenas, a su gerente y a todo su equipo las mejoras que han realizado para que la estancia, que suele ser prolongada, sea lo más confortable posible y transmita esperanza”, ha añadido la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería.


El Hospital Universitario Torrecárdenas y la Asociación Española Contra el Cáncer continuarán colaborando para seguir mejorando la atención a los pacientes oncológicos y a sus familias, reforzando un trabajo conjunto centrado en la humanización, el acompañamiento y la mejora de la experiencia asistencial.

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