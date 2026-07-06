El Taller de Dirección de Orquesta arranca con consejos sobre la salud física en la profesión

El maestro polaco Tadeusz Wicherek inaugura la formación internacional centrando la primera jornada en la prevención de enfermedades profesionales y la preparación integral antes del primer ensayo.

La XXVII edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Almería ha iniciado este lunes una de sus propuestas más destacadas y consolidadas en el ámbito cultural y artístico: el ‘Taller de dirección de orquesta, banda y wind ensemble’. Este encuentro de alta especialización, que se desarrollará hasta el próximo 10 de julio en sedes clave como el Edificio de Usos Múltiples de la UAL, el Auditorio Municipal Maestro Padilla y el Teatro Apolo, ha comenzado con una perspectiva profundamente práctica y humana, alejada de los tópicos académicos tradicionales.

La jornada inaugural ha contado con la participación estelar del prestigioso director de orquesta polaco Tadeusz Wicherek, actual director de la Orquesta Filarmónica de Zamosc. Wicherek ha sorprendido a los alumnos con un enfoque disruptivo en su primera sesión de trabajo, orientando la clase hacia los desafíos reales, la salud laboral y la gestión de los problemas diarios a los que se enfrentan los directores de agrupaciones musicales en el panorama internacional.

“La clase de hoy ha sido definitivamente diferente a lo que sospecho que los estudiantes esperaban. Hablé sobre nuestra profesión, sobre los peligros, sobre las enfermedades, sobre cómo lidiar con todos los problemas que nos ocurren a los directores. Estas son cosas que, muy a menudo, los profesores no les cuentan a sus alumnos», ha explicado el maestro polaco tras concluir la sesión.

El director de la Filarmónica de Zamosc ha desgranado de forma minuciosa la metodología y los pilares fundamentales que rigen su actividad en el podio, estructurando el aprendizaje en la gestión de tiempos y responsabilidades profesionales que garantizan el éxito técnico y artístico de una producción musical. En este sentido, ha incidido en que les ha mostrado “qué elementos son más importantes para mí como director de orquesta: qué debo recordar antes del primer ensayo, durante la dirección y después del ensayo”.

Un aspecto especialmente innovador de este taller estival de la UAL ha sido la inclusión de la salud física y la prevención de lesiones como un eje fundamental en la carrera del músico. Wicherek ha proporcionado pautas metodológicas y una guía de ejercicios sobre la preparación corporal necesaria para afrontar el desgaste diario en la dirección de orquesta. “Les ha dado una guía sobre ejercicios de fisioterapia que nos permiten sobrevivir en el mundo de la dirección. Nuestro fisioterapeuta es nuestro compañero, no nuestro salvador», ha argumentado con firmeza el ponente internacional, destacando el valor de la prevención activa frente a la intervención médica de urgencia.

El ‘Taller de dirección de orquesta, banda y wind ensemble’ de la UAL continuará a lo largo de la semana ofreciendo un itinerario formativo dual, diseñado tanto para estudiantes que desean iniciarse en la disciplina como para profesionales en activo que buscan perfeccionar su técnica gestual y de liderazgo. La formación culminará el próximo viernes con la realización de tres conciertos abiertos al público en los que los propios alumnos se pondrán al frente de las agrupaciones musicales para demostrar las destrezas adquiridas.

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