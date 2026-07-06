La democracia es la opción favorita de gobierno para el 80,8% de la población

Solo un 20,5% se siente “muy o bastante” satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España, según la última encuesta sobre calidad democrática que ha realizado el CIS

El 87,5% piensa que los actuales mecanismos de los que dispone el sistema democrático en España no son suficientes para luchar contra la corrupción

Las Fuerzas Armadas son la institución que genera mayor confianza entre los encuestados con un 6,96 de media

El CIS ha realizado la IV Encuesta sobre la calidad de la democracia en España. Este estudio revela que, para el 80,8% de la ciudadanía, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

Además, el 72,7% destaca que el modo en que se llevó a cabo la transición a la democracia en nuestro país constituye un motivo de orgullo para los españoles, frente a un 22,8% que piensa que no lo es.

Sobre el funcionamiento de la democracia en España, un 20,5% se siente “muy o bastante” satisfecho, un 22% algo satisfecho y un 56,9% dice que “poco o nada” satisfecho.

Además, un 87,5% piensa que los actuales mecanismos de los que dispone el sistema democrático en nuestro país no son suficientes para luchar contra la corrupción, mientras un 12% piensa que sí lo son.

Partidos políticos El 75,9% de los españoles coincide en que “sin partidos políticos no puede haber democracia”, frente a un 22,8% que asegura que no es necesario que haya partidos para haber democracia. Además, un 51% piensa que “los ciudadanos que pertenecen al partido en el poder reciben mejor trato por parte de la administración”, frente a un 45,7% opina que no es así.

Asimismo, un 12,5% cree que sería necesario implantar “medidas efectivas contra la corrupción y los corruptos en política, y eliminar aforamientos” para mejorar el funcionamiento de la democracia, un 10,4% piensa que habría que hacer “cambios, renovación, mejoras y despolitización de la justicia” y un 9,6% dice que habría que “cambiar el sistema electoral, más proporcional, listas abiertas, limitación de legislaturas, y otros cambios en el sistema electoral para hacerlo más representativo”.

Además, un 75,3% está “muy o bastante de acuerdo” con que los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente. Confianza en las instituciones Las Fuerzas Armadas, con un 6,96 de media, es la institución que más confianza ofrece a los ciudadanos y la única que aprueba. Le siguen los gobiernos autonómicos (4,76), y, en tercer lugar, los tribunales de justicia, con un 4,74.

Sistema judicial

El 78,4% de los ciudadanos está “muy o bastante en desacuerdo” con que la justicia trata igual a ricos que, a pobres, el 88,8% tampoco está de acuerdo con que la justicia trata igual a un político que a un ciudadano corriente, y un 46,2% no cree que “las mujeres tienen las mismas posibilidades de ascender en la carrera judicial que los hombres”.

Medios de comunicación

Un 88,9% afirma que los medios de comunicación “favorecen unas opciones políticas y/o intereses económicos más que otros”.

Un 75,4% está “muy de acuerdo o de acuerdo” con que los medios de comunicación están concentrados en pocas manos. Sólo un 16,3% de los españoles cree que los medios no se hacen eco de bulos ni mentiras; en cambio un 81,5% opina que sí lo hacen.

Sobre la libertad e independencia de los periodistas para ejercer su profesión, un 57,7% de los ciudadanos cree que tienen menos que hace 10 años, un 21,7% piensa que tienen más y un 17,3% dice que tienen la misma libertad e independencia que hace una década. Estos y otros datos se encuentran recogidos en esta encuesta realizada del 9 al 12 de junio con 4.027 entrevistas.

Pueden consultar los datos al completo en la web del Centro de Investigaciones Sociológicas (www.cis.es). Para cualquier consulta el teléfono de Comunicación es 91 580 76 25.

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