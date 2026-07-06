Comienza el curso ‘DJ 360º: aprende el arte de ser DJ profesional’ con un éxito absoluto de convocatoria

La alta demanda de plazas ha obligado a ampliar las matrículas en esta segunda edición de un taller intensivo que combina teoría, práctica y estrategias de profesionalización en cabina

El Edificio de Usos Múltiples de la Universidad de Almería ha acogido esta mañana la jornada inaugural del curso de verano ‘DJ 360.º: aprende el arte de ser DJ profesional’. Tras consolidarse el año pasado, esta segunda edición dirigida por Belén Payán Sánchez y José Luis Venteo Plaza ha arrancado desbordando las expectativas de matrícula previstas y confirmando el enorme interés por esta disciplina artística.

El codirector del curso, DJ, productor musical y profesor técnico de Imagen y Sonido, José Luis Venteo, primer ponente del curso, ha manifestado su satisfacción por la excelente acogida en el inicio de las sesiones. “La verdad es que súper contento con la aceptación que tuvimos el año pasado. Es cierto que este año hemos tenido más aceptación, de hecho, hemos tenido que ampliar matrículas por la gran demanda”.

Formación integral para todos los niveles

Este taller presencial está diseñado de manera intensiva para estudiantes universitarios, músicos, aficionados y DJ principiantes. El programa académico ha comenzado equilibrando los conocimientos del alumnado mediante un bloque de iniciación, garantizando que todos avancen al mismo ritmo en las prácticas. “Hemos empezado con unos conceptos un poquito básicos de lo que es el DJ para que los alumnos, tanto los que tienen un poquito de experiencia, como los que no tienen absolutamente nada de experiencia y empiezan completamente desde cero, sepan y se adapten y vayan avanzando junto con los que ya saben en las clases prácticas que continuamos ahora, tanto esta mañana como esta tarde”.

Venteo ha remarcado que el propósito primordial de la formación es que los matriculados disfruten de la música, independientemente del género que sigan. “El objetivo claro es que se disfrute de la música. Ese es el primer objetivo que nosotros tenemos en cuanto a la realización del curso». Y ha destacado el valor de despertar nuevas vocaciones. “Si conseguimos que esa curiosidad, esa simple curiosidad que tienen los alumnos por la música, se convierta en un hobby o en una profesión, lógicamente eso ya sería objetivo muchísimo más que cumplido. Cualquier persona puede terminar sabiendo utilizar una mesa de mezcla y no mirándola y diciendo ojalá yo pudiese”.

A lo largo de sus tres días de duración, el programa de la UAL combina el dominio tecnológico de equipos y softwares profesionales con clases magistrales impartidas por expertos en activo de la industria. Las sesiones de la tarde de este lunes cuentan con la intervención de Peti Deluxe (DJ, profesor de Cultura Hip Hop, técnico de Sonido, productor musical, locutor de radio y speaker), quien se encargará de analizar el origen y la evolución de la figura del DJ y la primera mesa de mezclas.

Mañana martes, 7 de julio, la programación continuará con conceptos avanzados como ecualización, filtros, efectos y loops de la mano de Venteo, seguidos por la ponencia de Juan Francisco Cirera Giménez, quien abordará el perfeccionamiento de la técnica de mezcla y el sistema analógico de vinilos, códigos de tiempo y sistemas DVS.

Finalmente, el curso cerrará el miércoles con la participación de Víctor Cano de MundoDJ, quien profundizará en la profesionalización, la figura del mánager, el marketing personal y la gestión de eventos para ofrecer una visión real de cómo desenvolverse laboralmente en el mercado del entretenimiento.

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