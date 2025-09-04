Un total de 35 palistas participan en la 32º regata de Piragüismo de Almería

Organizada por el club Los Troncos, se desarrolló en la Playa del Palmeral, con la colaboración del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte

Almería sí mira al mar y proliferan cada vez más los deportes náuticos y los de arena, y uno de los que tiene más solera es el piragüismo, que celebró la edición número 32 de su regata con motivo de la Feria de Almería el pasado sábado, 30 de agosto. Un total de 35 palistas participaron, bajo la organización del Club de Piragüismo Los Troncos, con la colaboración con el patronato deportivo municipal.

Como afirman desde la organización, “día estupendo para la práctica de este deporte, sin olas ni viento, lo que contribuyó a que la jornada discurriera de manera exitosa”.

En cuanto a las clasificaciones, en Alevín-Infantil, primero Juan Miguel Gómez Gázquez, seguido de Lucas Altieri y Carla Gómez Gázquez. En Senior Mujer, primero Isabel García Hurtado. Segunda, Mónica Morillas Melgarejo. Tercera, María Ferrer Reche. En Senior Hombre, primero Fulgencio Hernández González, segundo, Fulgencio Hernández López, y tercero, Daniel García Calvo.

En Open Senior DB12, la tripulación del barco que llegó en primer lugar estaba compuesta por Juan Luis Cuerva, Blas Salmerón, Toñi García, Felipe Pascual, Rosa Expósito, Dani García, Victoria Pardo, Isabel Rueda, Mercedes García e Isa García.

El club Los Troncos tiene una gran tradición y desarrolla la actividad en la ciudad de Almería desde hace décadas, promocionando este deporte en la ciudad de Almería.