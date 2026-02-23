La Comisión busca aportaciones para configurar su estrategia para las comunidades costeras

La Comisión Europea ha puesto en marcha una convocatoria pública de datos de cuatro semanas de duración para ayudar a diseñar la primera Estrategia de la UE para las Comunidades Costeras, un compromiso clave en el marco del Pacto Europeo por el Océano.

Esta Estrategia tiene por objeto apoyar, impulsar el crecimiento económico sostenible y abordar los retos a los que se enfrentan los millones de personas que viven y trabajan a lo largo de las costas europeas.

Hasta el 23 de marzo de 2026, la Comisión invita a los ciudadanos, las empresas, las autoridades locales y regionales, las ONG y los expertos a compartir sus puntos de vista sobre las cuestiones más acuciantes que afectan a las comunidades costeras. Con ello, la Comisión pretende determinar las prioridades políticas clave, evaluar la eficacia de las medidas de la UE existentes y explorar nuevas soluciones para apoyar la vitalidad económica, la protección del medio ambiente y la calidad de vida en estas comunidades.

Las contribuciones ayudarán a configurar la estrategia específica, que se centrará en liberar el potencial de la economía azul a través de la innovación, la descarbonización, el relevo generacional y la mejora de la conectividad, reforzando al mismo tiempo la resiliencia frente al cambio climático ante amenazas como el aumento del nivel del mar, la erosión y la pérdida de biodiversidad. Además, la Estrategia tratará de fomentar comunidades inclusivas y dinámicas abordando retos como la escasez de vivienda, el turismo masivo y la despoblación, al tiempo que garantizará el acceso a los servicios esenciales y preservará el patrimonio cultural que define la vida costera.

La Comisión anima a una amplia participación para garantizar que la estrategia final refleje necesidades diversas y aporte beneficios tangibles a las comunidades de las costas de Europa.

Puede obtenerse más información al respecto en línea, en concreto, sobre cómo participar en la convocatoria de datos.