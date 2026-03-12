La Comisión aprueba un régimen español de ayudas estatales por valor de 440 millones de euros para apoyar la producción de hidrógeno renovable

La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, un régimen español de ayudas estatales por valor de 440 millones de euros para apoyar la producción de hidrógeno renovable. Esto se hará a través de la herramienta «subastas como servicio» del Banco Europeo del Hidrógeno para la subasta que se cerró en febrero de 2026. El régimen contribuirá a los objetivos del Pacto por una Industria Limpia de acelerar la descarbonización de la industria de la UE, reforzando al mismo tiempo su competitividad.

España estima que el régimen aprobado apoyará la construcción de hasta 382 MW de capacidad de electrólisis. También debe incentivar la producción de hasta 243 800 toneladas de hidrógeno renovable, lo que dará lugar a que se eviten hasta 1 790 000 toneladas de CO2. El régimen ayudará a España a alcanzar su objetivo nacional de instalar 12 GW de capacidad de electrolizadores de aquí a 2030, así como los objetivos relativos a la cuota de combustibles renovables de origen no biológico consumidos en el transporte y en la industria establecidos en la Directiva sobre fuentes de energía renovables. En el marco del régimen, las ayudas adoptarán la forma de subvenciones directas por kilogramo de hidrógeno renovable producido, España puede conceder la ayuda en los próximos doce meses. Una vez concedida la ayuda, los beneficiarios pueden optar a los pagos a lo largo de un período de diez años.

La Comisión evaluó el régimen con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía de 2022. La Comisión consideró que el régimen es necesario y adecuado para facilitar la producción de hidrógeno renovable. Además, la Comisión constató que el régimen tiene un efecto incentivador y un impacto limitado en la competencia y el comercio dentro de la UE. Por último, la ayuda tendrá efectos positivos, especialmente en el medio ambiente, que compensarán cualquier posible efecto negativo en términos de falseamiento de la competencia. Atendiendo a estas razones, la Comisión ha aprobado el régimen de ayudas español con arreglo a las normas correspondientes de la UE.

La versión no confidencial de la decisión correspondiente se publicará con el número de asunto SA.121244 en el Registro de Ayudas Estatales del sitio web de Competencia de la Comisión, una vez que se hayan resuelto los posibles problemas de confidencialidad.