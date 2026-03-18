Una pila de razones para reciclar en Dalías

Francisco Lirola Martin

La campaña de concienciación ambiental “Una Pila de Razones para Reciclar” regresa por segunda vez a Dalías (Almería) con el objetivo de reforzar el compromiso ciudadano con el reciclaje responsable de pilas, acumuladores y baterías (RPA). Bajo el lema “¡Una pila de razones para reciclar!”, esta iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la importancia de gestionar correctamente estos residuos altamente contaminantes, contribuyendo así a la protección del medio ambiente y al impulso de la economía circular.

Impulsada por la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la campaña cuenta además con el apoyo de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) que operan en la comunidad autónoma: Ecolec, Ecopilas y ERP. Estas entidades trabajan de forma coordinada para facilitar la recogida selectiva de residuos peligrosos y promover hábitos sostenibles entre la ciudadanía.

El punto informativo de la campaña se ha instalado en la Plaza Cristo de la Luz, junto al Ayuntamiento de Dalías, donde vecinos y visitantes han podido recibir información directa sobre los riesgos ambientales asociados a la incorrecta gestión de pilas usadas. Estos residuos contienen metales pesados y sustancias tóxicas que, si no se tratan adecuadamente, pueden filtrarse en el suelo y el agua, generando graves impactos sobre los ecosistemas y la salud humana.

Durante la jornada, el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha participado activamente en la iniciativa, destacando la importancia de este tipo de campañas para fomentar la concienciación ambiental en el municipio. En su intervención, ha animado a todos los vecinos a colaborar depositando las pilas gastadas en los contenedores habilitados tanto en el propio Ayuntamiento como en los distintos establecimientos colaboradores del municipio.

“Pequeños gestos como reciclar una pila pueden marcar una gran diferencia en la conservación de nuestro entorno”, ha señalado el regidor, subrayando que la implicación ciudadana es clave para avanzar hacia un modelo más sostenible.

La campaña “Una Pila de Razones” no solo promueve el reciclaje, sino que también pone en valor la recuperación de materiales reutilizables presentes en las pilas, reduciendo la necesidad de extraer nuevos recursos naturales. De este modo, se contribuye a cerrar el ciclo de vida de los productos, alineándose con los principios de la economía circular.

Con iniciativas como esta, Dalías refuerza su compromiso con el medio ambiente, invitando a toda la ciudadanía a “recargar las pilas” del reciclaje y a formar parte activa del cambio hacia un futuro más limpio y sostenible.