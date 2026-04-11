UNA SACRALIDAD QUE NOS TRASCIENDE

Por Jesús Martín Gómez

Durante la Vigilia Pascual he tenido la oportunidad de bautizar a una quincena de adultos. Cada uno, desde su historia, se han acercado al sacramento con una convicción profunda que los lleva a querer tener en su vida una luz nueva, una forma distinta de estar en el mundo. La variedad de personas que han accedido a la iniciación cristiana es tan rica que no puedo más que dar las gracias a Dios por hacerme canal para que se produzca este acercamiento a él.

Los caminos por los que Dios se hace presente son muchas veces inverosímiles. En el grupo de catecúmenos había quien en su momento recibió toda la formación necesaria, pero una situación familiar los había retirado de la Iglesia; había quien se sentía débil por el peso de la enfermedad y quería acercarse más al Señor; también quien se había dejado guiar por un familiar que lo animaba a enmendar su vida y ordenarla para vivir cristianamente.

Tanta riqueza como vidas que han encontrado su lugar en la Iglesia, la comunidad de los creyentes, el Cuerpo de Cristo. A los sacerdotes nos toca simplemente ser testigos de esta riqueza y cuidarla, no ser nunca los protagonistas, pues la acción misionera no es nuestra, sino que está guiada por Alguien que sabe más que nosotros. Esta es la sacralidad de cada comunidad de la que nos hablaba el Papa León en la homilía de la misa crismal. Una sacralidad – decía el Papa- que nos trasciende por todas partes y que se vulnera cuando nos comportamos como dueños de los lugares y de la vida ajena (Homilía de la misa crismal, 2 – abril-2026).

La mentalidad clerical nos lleva a querer dominar algo que no nos pertenece, sino que es una historia preciosa que el Señor va escribiendo con cada uno. En todo caso, nosotros estorbamos cuando queremos que todo se ciña al modelo que conocemos, que las cosas se plieguen a nuestros deseos, cuando no nos damos cuenta de que el Señor siempre nos lleva la delantera y está trabajando ya en los corazones de personas que ni siquiera podemos imaginar.

Tristemente hemos transmitido esa mentalidad clerical a muchos de nuestros colaboradores, como si el ministerio o la misión, el cargo, fuera mando y no servicio. Nos toca estar atentos, más que atentos, disponibles. Disponibles para las personas, pero sobre todo disponibles para Dios que nunca dejará de sorprendernos.

Jesús Martín Gómez

Párroco de Vera