Miski Liu Suria

Según un dicho cherokee, “si no es bueno para todos, no es bueno para nadie”.

Verano de revelaciones

Solsticio transformador

Estación de aprendizaje

Estío de descubrimientos

Veremos el final de las guerras

Ésta es la fase final de las religiones

Se avecina una revelación este verano que será mundial, innegable y el fin del viejo sistema, según Judy Byington. Antes funcionaba a ciegas, pero ahora arde ante la vista de todos. Se rompió la ilusión, y de sus cenizas surge el verdadero reinicio, que no fue escrito por tiranos, sino por gente libre.

El colapso del lado oscuro está ocurriendo en tiempo real. No se trata de una victoria política, sino de una lucha por el futuro de la humanidad. Se está derribando toda estructura de control mundialista. La tormenta no viene. Ya está aquí y se está liberando la humanidad de la prisión construida en secreto por linajes que se creían intocables. Lo estamos recuperando todo.

El 25 de junio de 2025 entró en su fase final la operación Cisne Blanco. El objetivo es desmontar la infraestructura del lado oscuro, quitar a los agentes infiltrados y recuperar el control de las instituciones según Ethan White de Gazetteller. Se retrasaron las ventanas de activación inicial para asegurar el éxito de las extracciones de élite en Francia, Ucrania e Israel. Ahora, los indicadores sugieren un apagón inminente.

Informes internos confirman que los asesores de Biden negociaron con la camarilla suiza un acceso biométrico por la puerta trasera al sistema financiero cuántico, con la intención de anular el control mundial de las cuentas y desviar el patrimonio público hacia fondos sucios heredados del lado oscuro. Estos esfuerzos fueron interceptados.

El 8 de junio, los equipos cibernéticos del QFS aplicaron la directiva Omega, que derrumbó el sistema Swift y sometió a vigilancia al 97% de las operaciones financieras mundiales. Están congelados los activos guardados en bóvedas offshore, las cuentas de criptomonedas en el lado oscuro y la reserva de oro vinculada al Vaticano. Los nodos cuánticos están reescribiendo la narrativa financiera.

https://gazetteller.com/booom-operation-white-swan-goes-live-military-alliance-launches-final-phase-as-gitmo-expands-bioweapons-are-seized-deep-state-cloning-labs-exposed-gesara-implementation-accelerates-la-falls-un

TEATRO BÉLICO

Según Benjamin Fulford, el presidente Trump contactó a los iraníes con antelación y les advirtió de los próximos ataques, insistiendo en que son un hecho aislado y no buscan un conflicto más amplio. Parece que esto puede haber sido un ataque preventivo para quitarle a Israel el pretexto de arrastrar a una guerra a EEUU para lograr un cambio de régimen. Las autoridades iraníes evacuaron los objetivos con antelación y retiraron los materiales nucleares, lo que sugiere que se trata de una maniobra de ajedrez coreografiada para proporcionar a EEUU una vía de escape política ante cualquier demanda pública del conflicto.

Esto contrasta con la declaración pública del presidente Trump de que habían sido “destruidas totalmente” las principales instalaciones nucleares de Irán pero destruyeron centrifugadoras obsoletas en su ataque. Dado que no se ha detectado ninguna reacción nuclear en las instalaciones atacadas y las fotografías aéreas muestran daños limitados, parece que el ataque fue más una maniobra de propaganda.

A pesar de la profunda infiltración en el gobierno iraní y de su intento de decapitación del 13 de junio, está claro que Israel subestimó la fuerza de Irán. El general Douglas MacGregor señala que los israelíes están sacando muchos aviones a Chipre, para evitar que sean destruidos.

El gobierno iraní se preparó con antelación y vació el Banco Central de Irán. Todas las joyas de la Corona Real y el oro fueron trasladados a un lugar seguro. Pakistán se unió a Irán, y China entró en la guerra defendiendo a Irán. El juego está ahora muy claro, pero nadie sabía que Irán había construido un arsenal masivo en secreto.

El jueves pasado se podía comprar un billete de cincuenta dólares para ir a Chipre de excursión. Hoy, el mismo billete cuesta cinco mil dólares. Los israelíes se están marchando. Esto no es un éxodo. Es la forma en que llegaron desde el principio los refugiados. Así se repite la historia.

No se realizará el plan de construir un complejo turístico en la costa palestina. Judíos, palestinos y cristianos convivieron en esta tierra durante siglos. La energía nuclear está obsoleta. La tecnología de energía de plasma es lo que intentaban arrebatarle a Irán. El mayor error fue ese ataque. Esto paralizó la industria. Si no llegamos a la fase nuclear, veremos el final de las guerras en Oriente Medio. Ésta es la fase final de las religiones.

Algo parecido está sucediendo en Europa Occidental, ya que se hace evidente que EEUU ha abandonado cualquier pretensión de protegerlos de Rusia. El proyecto de Ucrania está muerto para EEUU y la UE. Putin, proclama: “los rusos y los ucranianos son un solo pueblo y toda Ucrania es nuestra”.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=256281

RECONSTRUCCIÓN

Según Benjamin Fulford, la familia del Dragón está preparada con una financiación prácticamente ilimitada, y un tramo inicial de cien billones de dólares, para ayudar a reconstruir Judea como un país pacífico, multiétnico y multireligioso. Se ha hecho una oferta parecida para ayudar a los países anglosajones de los Cinco Ojos a volver a ser los ‘buenos’ de esta película, promoviendo la paz mundial, los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y las relaciones amistosas entre las naciones.

Esto comenzará sustituyendo a la corporación contaminada por una nueva República de Norteamérica. Éste será un país amigo y un buen vecino en la aldea mundial que está emergiendo ahora. La humanidad está despertando de una larga y terrible pesadilla. Estos son acontecimientos bíblicos. Está amaneciendo una nueva era dorada.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=256281

DERRIBO

Según Fulford, esto no es una campaña, es un derribo. Mientras el lado oscuro se esfuerza por mantener el control mediante acusaciones, distracciones y sabotaje económico, se está desencadenando el reinicio que juraron que nunca ocurriría. Es una operación clasificada que avanza a toda velocidad. Es el golpe definitivo al sistema de esclavitud financiera.

Los bancos centrales compran oro como si fuera una guerra. Los BRICS están desarrollando sistemas monetarios respaldados por materias primas. Las purgas de directores ejecutivos se extienden por las corporaciones globales. Se están aplicando silenciosamente infraestructuras del QFS. Incluso los principales gobiernos están probando programas de condonación de la deuda. ¿Crees que es una coincidencia?

Se ha desmontado el Foro de Davos, otrora bastión intocable del gobierno tecnocrático. No hubo ningún escándalo. Fue un derribo. Operadores de sombrero blanco han roto la ilusión de unidad global y han demostrado cómo interfirieron en las elecciones, obligaron a la gente a buscar tratamiento médico, adueñarse de tierras con el pretexto de la política meteorológica y etiquetar discretamente a cada persona para controlarla.

A principios de 2024, los sombreros blancos habían tomado documentos internos, grabaciones secretas y comunicaciones clasificadas que mostraban que estaban implicados los líderes de Davos en el lavado de más de cuatrocientos mil millones de dólares en fondos meteorológicos a través de ONGs falsas, trampas de deuda y robo de activos digitales.

El planeta nunca fue su objetivo. Era tener tierra, alimento y energía. Con el pretexto de la justicia, esclavizaron a los agricultores, aniquilaron los derechos de los pueblos indígenas y utilizaron una caridad falsa para orquestar golpes políticos.

Los sombreros blancos tienen pruebas de que el Foro financió disturbios, manipuló elecciones y utilizó inteligencia artificial para silenciar a la disidencia. Los muros se derrumbaron en marzo de 2025. La jubilación de Schwab fue una salida forzada. Aliados importantes cambiaron de bando. Más de una docena de países han iniciado investigaciones penales. Se derrumbó la fachada de inmunidad de la élite.

Se está llevando a cabo una auditoría forense en grandes bancos vinculados a Davos. Los responsables se están marchando. Los sistemas de identificación digital se están cerrando. Se ha perdido el centro neurálgico de coordinación de la camarilla, y se extiende el pánico por los pasillos del poder mundial.

Según Kerry Cassidy, la guerra financiera ha alcanzado su punto máximo. La economía mundial está siendo sometida a una demolición controlada. El sistema financiero cuántico no es una teoría: ya está en marcha. Esto no es sólo una reforma, es una purga.

Se están desmoronando los sistemas obsoletos. Están en espera las tarjetas de débito del QFS. Está en línea el internet cuántico. Cada movimiento será instantáneo, inhackeable e irreversible. La élite dependía de puertas traseras que se han cerrado. Esto es mundial, inevitable, y no hay vuelta atrás. La moneda arco iris está viva. No es criptomoneda. No es moneda fiduciaria. Respaldada por oro. Intocable. Inmune a la especulación. Más de sesenta países han hecho la transición. Los bancos centrales acumulan oro entre bastidores. La moneda fiduciaria está en paro cardíaco.La camarilla pierde su control cada hora.

REINICIO

El reinicio financiero no es una teoría. Ya está aquí, y el silencio ya no es una excusa. Mientras el mundo pasa por alto las distracciones y el teatro mediático, ya está en marcha el verdadero reinicio, y está sucediendo donde la mayoría de la gente no está mirando: en lo profundo del sistema financiero mundial, es decir, en la banca secundaria.

El mercado forex se está transformando gracias a la inteligencia artificial, la cadena de bloques y el oro tokenizado, lo que presagia el colapso de los sistemas fiduciarios. Tras la inflación, las subidas de tipos de interés y los proyectos piloto de monedas digitales se esconde un reinicio coordinado del poder financiero mundial.

Se está transformando silenciosamente el mercado de divisas Forex, el más grande y líquido del mundo. No se trata sólo de plataformas de negociación o actualizaciones de software, sino de una reconfiguración completa del dinero mismo, impulsada por la inteligencia artificial, la cadena de bloques, la tokenización y los cambios geopolíticos coordinados.

Históricamente, el mercado de divisas ha sido el corazón palpitante de las finanzas mundiales, donde suben y bajan las divisas, los gobiernos cubren riesgos y las instituciones mueven billones de dólares a diario. Pero ese mercado ya no opera bajo la dinámica tradicional. Las nuevas tecnologías lo están cambiando todo.

Los algoritmos de IA impulsan ahora más del 80% de las transacciones y reaccionan a las noticias y los cambios de precios más rápido de lo que cualquier ser humano podría hacerlo. Las redes blockchain están introduciendo la liquidación en cadena, reduciendo el riesgo de contraparte y creando registros de transacciones permanentes y auditables.

La automatización ha eliminado gran parte de la supervisión humana, sustituyéndola por sistemas de caja negra diseñados por entidades privadas, a menudo sin regulación ni transparencia. El mercado cambiario, que en su día se construyó sobre la base de estados-nación y políticas económicas, está siendo reconstruido mediante código, y quienes lo escriben poseen las claves del flujo mundial del valor.

Olvídense de las conspiraciones. Olvídense de las narrativas caricaturescas. El reinicio financiero es real, pero no es un momento aislado. Es una reacción en cadena. No se trata sólo de identificación digitales ni de créditos de carbono. Se trata de redefinir lo que es el dinero. Transferencia de valor fuera de los sistemas fiduciarios centralizados.

Este reinicio mundial no se anuncia en ruedas de prensa ni se debate en parlamentos. Se aplica silenciosamente, línea por línea, dentro de códigos, contratos y cambios económicos coordinados. Tras el lenguaje estéril de la ‘modernización’ se esconde un plan para liberar el control financiero. Pronto despertarán aquellos que continúan durmiendo durante este cambio, y descubrirán que ha desaparecido el viejo mundo.

https://amg-news.com/just-in-the-great-reset-is-no-longer-a-theory-its-here-global-currency-system-quietly-enters-a-new-era

NOTICIAS

Las reservas de uranio de Irán siguen intactas tras los ataques.https://es.euronews.com/my-europe/2025/06/26/las-reservas-de-uranio-de-iran-estarian-intactas-segun-el-financial-times-citando-a-funcio

de siguen intactas tras los ataques.https://es.euronews.com/my-europe/2025/06/26/las-reservas-de-uranio-de-iran-estarian-intactas-segun-el-financial-times-citando-a-funcio Comandos israelíes operaron dentro de Irán durante los ataques.https://esrt.press/actualidad/555754-comandos-israelies-operaron-iran-durante-ataques

operaron dentro de durante los ataques.https://esrt.press/actualidad/555754-comandos-israelies-operaron-iran-durante-ataques Organizaciones judías instan a una evacuación de Nueva York tras la victoria del socialista musulmán Zohran Mamdani en las primarias demócratas para la alcaldía.https://www.thegatewaypundit.com/2025/06/jewish-organizations-urge-mass-evacuation-nyc-after-radical/

tras la victoria del socialista musulmán en las primarias demócratas para la alcaldía.https://www.thegatewaypundit.com/2025/06/jewish-organizations-urge-mass-evacuation-nyc-after-radical/ China prueba con éxito un avanzado vehículo hipersónico.https://esrt.press/actualidad/555780-china-prueba-exito-avanzado-vehiculo-hipersonico

EUROPA

Trump amenaza a España con represalias comerciales.https://noticiaslatam.lat/20250626/la-otan-devora-al-discolo-y-trump-amenaza-a-espana-con-represalias-comerciales-peligra-sanchez-1163842262.html

amenaza a con represalias comerciales.https://noticiaslatam.lat/20250626/la-otan-devora-al-discolo-y-trump-amenaza-a-espana-con-represalias-comerciales-peligra-sanchez-1163842262.html Orbán dice haber ganado la primera batalla en la Otan y prevé una segunda más dura en la UE.https://esrt.press/actualidad/555794-orban-afirma-ganar-primera-batalla-otan

dice haber ganado la primera batalla en la Otan y prevé una segunda más dura en la UE.https://esrt.press/actualidad/555794-orban-afirma-ganar-primera-batalla-otan Polonia quiere retirarse de la convención que prohíbe el uso de minas antipersona.https://esrt.press/actualidad/555789-pais-otan-da-paso-retirarse-convencion-minas-antipersona

AMÉRICAS

EEUU creará dos nuevas zonas militares en su frontera con México en Te j as y Arizona .https://esrt.press/actualidad/555792-eeuu-nuevas-zonas-militares-frontera-mexico

en y .https://esrt.press/actualidad/555792-eeuu-nuevas-zonas-militares-frontera-mexico El fiscal general de EEUU incluye a México en la lista de países ‘adversarios’ que incluye también a Rusia, China o Irán .https://esrt.press/actualidad/555790-fiscal-general-eeuu-incluir-mexico-paises-adversarios

en la lista de países ‘adversarios’ que incluye también a o .https://esrt.press/actualidad/555790-fiscal-general-eeuu-incluir-mexico-paises-adversarios ¿Qué ciudad de Iberoamérica es la más cara? Buenos Aires tiene el precio más alto para un combo de hamburguesa, mientras que Río de Janeiro resulta la ciudad más barata para comprar un apartamento en una zona céntrica. En alquiler, la Ciudad de México es la más cara.https://esrt.press/actualidad/555753-ciudad-america-latina-mas-cara

