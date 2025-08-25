Vícar se iluminará de fucsia en el Día Mundial del Síndrome de Turner

Noelia Martín Pintor

Celebrado el próximo 28 de agosto, el Ayuntamiento se suma a la red de municipios en apoyo por la visibilidad de este síndrome que afecta a mujeres y niñas

El próximo jueves 28 de agosto se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Turner, jornada a la que se sumará el Ayuntamiento de Vícar. Lo hará iluminando la fachada de la iglesia, uno de los edificios públicos más reconocidos del municipio, en color fucsia, representativo de este síndrome.

El Síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta a las mujeres y está provocado por la ausencia total o parcial de un cromosoma X (las mujeres tienen dos cromosomas X mientras que en los hombres es XY). Esto puede causar diferentes afecciones en el desarrollo y la salud general. Entre algunos de los síntomas más característicos se encuentran la baja estatura, cuello alado o afecciones de carácter cardiovascular, tiroides, diabetes tipo 2, etc.

Desde la Federación Española del Turner (FESTURNER) y las asociaciones adheridas a esta señalan la importancia de dar visibilidad al síndrome con el fin de desmentir algunas de las falsas creencias entorno a esta afección y, por otro lado, lograr mayor apoyo en la investigación, prevención y diagnóstico temprano. De hecho, la pronta detección del síndrome es sumamente relevante en la prevención de futuras enfermedades o complicaciones de salud para las pacientes y sus familias.

Así, desde el Ayuntamiento de Vícar se promueve una vez más la visibilidad del colectivo de mujeres y niñas afectadas así como se insta al conjunto de la ciudadanía a solicitar información sobre esta y cualquier afección de salud en sus centros de referencia.