VOX reprocha a Góngora que no defienda a El Ejido después de la llegada de cuatro pateras en 10 días

El Ejido está siendo invadido. Así lo ha denunciado la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, quien ha criticado que el alcalde, Francisco Góngora, no haya defendido a su municipio ante el Gobierno de España tras la llegada de cuatro pateras en 10 días.

Sánchez ha exigido al Partido Popular pronunciarse sobre una “invasión” que ha provocado que la Guardia Civil se vea superada. “Necesitamos más medios materiales y humanos para combatir la inmigración ilegal y Góngora, como máximo responsable del municipio, debe ser el que se lo exija al subdelegado de Gobierno en Almería”, explicaba la portavoz de VOX.

Beatriz Sánchez, además, le ha recriminado al alcalde que, cuando VOX lanzó sus vallas publicitarias bajo el título ‘¿Qué Almería quieres?’, no tardara en salir a condenar una campaña que únicamente preguntaba a los almerienses qué sociedad preferían. “Sin embargo, cuando se trata de defender a los ejidenses, parece que a Góngora le cuesta un poco más pronunciarse”, criticandesde VOX. Por ello, desde la formación liderada por Santiago Abascal, ya han reclamado que el equipo de Gobierno del Partido Popular “luche de una vez por todas por El Ejido y deje de esconderse ante la grave crisis que estamos sufriendo”. Y es que, según Beatriz Sánchez, la llegada de pateras es cada vez más frecuente y los vecinos ya lo notan en la seguridad de sus barrios.

“Se están invirtiendo recursos que pagamos todos los españoles en personas que no respetan ni nuestra cultura, ni nuestras calles”, concluía la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido después de advertir que “estamos perdiendo identidad y pronto seremos minoría en nuestro propio país”.