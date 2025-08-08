Visita al dispositivo de seguridad del festival Dreambeach

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha visitado hoy el puesto de mando avanzado del Dreambeach 2025, horas antes de que, oficialmente, comience el festival de música electrónica que reunirá hasta el fin de semana a miles de personas.

Martín ha estado acompañado en la visita por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, los concejales de Cultura y de Seguridad Ciudadana y Función Pública, así como por el comisario de Policía Nacional y responsables de la Guardia Civil, Subsector de Tráfico, Bomberos, Protección Civil y Policía Local.

El subdelegado ha destacado el “importante despliegue” de medios humanos y materiales coordinado por las Fuerzas de Seguridad del Estado, junto a los servicios de emergencia, para garantizar que el festival se desarrolle con “total normalidad y seguridad”. Martín ha valorado el “esfuerzo” y la “profesionalidad” de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Subsector de Tráfico y del resto de efectivos que componen el dispositivo, “cuyo trabajo conjunto permite que miles de personas puedan disfrutar del evento con tranquilidad”.