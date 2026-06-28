Otro verano más denuncia el PSOE que están “los refugios cerrados al turismo tras veinte meses  clausurados y más de 80.000 visitas perdidas”

La alcaldesa no puede vender como éxito unos trabajos que llegan tarde a pesar de que el PSOE los venía demandado desde hace más de dos años

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Lidia Compadre, ha afirmado que el anuncio realizado por el equipo de Gobierno sobre la licitación de las obras de mejora de los Refugios de la Guerra Civil confirma que el Partido Popular “ha ido siempre por detrás de los problemas y no por delante de las soluciones”. Compadre ha lamentado que el Ayuntamiento presente ahora como un logro una actuación que el Grupo Municipal Socialista venía reclamando desde hace dos años, mientras los Refugios permanecen cerrados desde el 5 de marzo de 2025 y no reabrirán, como mínimo, hasta noviembre de 2026.

“Nos parece bien que, por fin, se invierta para modernizar unas instalaciones que llevaban años necesitando una actuación integral. Lo que no puede venderse como un éxito es que los Refugios vayan a permanecer cerrados, como mínimo, veinte meses, por una gestión deficiente y por la falta de previsión del equipo de Gobierno”, ha señalado.

Las obras ahora licitadas cuentan con un presupuesto de 382.800 euros y un plazo estimado de ejecución de cuatro meses, pero llegan después de más de un año de cierre y tras reiteradas advertencias del PSOE sobre el deterioro de las instalaciones. “Los hechos demuestran que nuestras denuncias estaban justificadas”. El PSOE ya denunció en marzo de 2024 el grave estado de los Refugios, alertando de deficiencias en el sistema eléctrico, el alumbrado, las salidas de emergencia, los interfonos, las cámaras de seguridad, la climatización y otros elementos esenciales de mantenimiento.

“Entonces el PP respondió que el mantenimiento era óptimo. Hoy son ellos mismos quienes licitan unas obras para renovar la ventilación, el alumbrado, la protección contra incendios, las comunicaciones y, especialmente, para crear nuevos itinerarios de evacuación. Los hechos demuestran que nuestras denuncias estaban plenamente justificadas”, ha indicado.

La concejala socialista ha añadido que resulta especialmente significativo que el propio proyecto municipal incluya como una de sus principales actuaciones la creación de nuevas vías de evacuación, una cuestión que ha condicionado la reapertura de los Refugios durante las obras del Paseo de Almería. “Lo importante no es hacerse la foto con una licitación, sino explicar por qué una infraestructura turística fundamental para la ciudad va a permanecer cerrada casi dos años y qué piensa hacer el Ayuntamiento para compensar a quienes han soportado todo el peso económico de esa decisión”, ha recalcado.

80.000 visitas perdidas

La concejala del PSOE ha recordado igualmente que su grupo volvió a advertir en febrero de este año del enorme perjuicio que el cierre de los Refugios y los retrasos de las obras del Paseo de Almería estaban provocando al turismo del centro de la ciudad. “Pedimos un calendario realista de reapertura y un plan de apoyo para los profesionales afectados. No obtuvimos ninguna respuesta”, ha lamentado.

Según los datos de visitas registrados antes del cierre, desde el incendio del 5 de marzo de 2025 hasta la reapertura prevista, como mínimo, para noviembre de 2026, los Refugios habrán permanecido cerrados alrededor de veinte meses. Durante ese periodo se habrán dejado de realizar aproximadamente 80.823 visitas.

Con una media de precio de entrada de 8,92 euros, el cierre supone una pérdida de actividad turística de 720.941,16 euros, una cantidad que ha dejado de moverse en el entorno económico vinculado a las visitas guiadas, el turismo cultural y otros servicios relacionados. Además, descontando la tasa municipal de 2 euros por entrada, las empresas afectadas habrían dejado de ingresar directamente alrededor de 559.295,16 euros, tomando como referencia una media neta de 6,92 euros por visitante.

“Detrás de estas cifras hay autónomos, pequeñas empresas y familias que estarán, como mínimo, veinte meses sin poder desarrollar con normalidad su actividad y que no han recibido ninguna ayuda municipal. Ese debería ser el verdadero motivo de preocupación del Ayuntamiento, ha manifestado Compadre.

Por todo ello, el PSOE reclama al equipo de Gobierno la adopción de medidas para reducir el impacto económico del cierre y garantizar que la reapertura de los Refugios se produzca con seguridad, transparencia y planificación. Entre ellas, destaca la publicación de un calendario detallado y realista de finalización de las obras y reapertura de los Refugios de la Guerra Civil, un plan extraordinario de ayudas para las empresas y profesionales del sector turístico directamente afectados por el cierre. Y una estrategia específica de promoción turística que permita recuperar cuanto antes las visitas perdidas una vez reabran las instalaciones.

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