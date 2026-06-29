El Hospital Universitario Torrecárdenas realiza 33 trombectomías pulmonares en el último año

Se trata de una técnica mínimamente invasiva y de alta complejidad que requiere personal altamente cualificado y tecnología avanzada

El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha realizado a lo largo del último año un total de 33 procedimientos de trombectomía mecánica en pacientes con tromboembolismo pulmonar, una patología grave y potencialmente mortal que requiere un diagnóstico y tratamiento precoces.

El tromboembolismo pulmonar se produce cuando un coágulo sanguíneo bloquea una o varias arterias pulmonares, lo que puede provocar un deterioro rápido de la función respiratoria y cardiovascular. En los casos de mayor gravedad, la trombectomía mecánica se presenta como una alternativa eficaz para mejorar de forma inmediata la situación clínica del paciente.

Este procedimiento, que se lleva a cabo por el servicio de Radiología Intervencionista, consiste en la extracción directa del trombo mediante catéteres introducidos por vía vascular y guiados por técnicas de imagen. Se trata de una técnica mínimamente invasiva y de alta complejidad, que requiere personal altamente cualificado y tecnología avanzada.

El Hospital Universitario Torrecárdenas dispone, además, de un protocolo de actuación urgente para el manejo del tromboembolismo pulmonar que contempla la realización de trombectomía mecánica de forma urgente en aquellos pacientes que cumplen criterios de riesgo intermedio-alto o alto. La indicación del procedimiento se basa en una evaluación integral que incluye los resultados de las pruebas de imagen, como el angio-TC de tórax y la ecocardiografía, la situación clínica del paciente —valorando su estabilidad o inestabilidad en función de la frecuencia cardíaca y la presión arterial—, así como los datos analíticos, entre ellos la elevación de biomarcadores como los niveles de troponinas y NT pro-BNP.

El abordaje del tromboembolismo pulmonar en el Hospital Universitario Torrecárdenas se realiza de forma multidisciplinar, con la participación de profesionales de los servicios de Urgencias, Anestesiología, Radiología Vascular Intervencionista, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Neumología y Cardiología. Esta coordinación resulta fundamental para la correcta selección de los pacientes, la seguridad del procedimiento y la evolución clínica posterior.

Gracias a este trabajo conjunto, los pacientes tratados han experimentado una mejoría clínica significativa, con resultados exitosos y una reducción de las complicaciones asociadas a esta enfermedad.

Con la realización de estos procedimientos, el Hospital Universitario Torrecárdenas consolida su papel como centro de referencia en técnicas intervencionistas avanzadas y reafirma su compromiso con la calidad asistencial, la innovación y la atención especializada a la población de la provincia de Almería.

Relacionado