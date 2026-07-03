CSIF rechaza el acuerdo de gobierno para Andalucía, “que abre la puerta a más privatización de los servicios públicos”

· El sindicato advierte de que las listas de espera en sanidad se deben reducir con recursos propios, refuerzo de plantillas y mejores condiciones laborales, no con más conciertos

· Muestra su oposición a la “concertación progresiva del Bachillerato” y lamenta que no haya referencia a la necesidad de contar con un diálogo social más abierto y plural

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en la empresa privada, muestra su rechazo a las medidas incluidas en el acuerdo suscrito por el Partido Popular y VOX para gobernar en Andalucía que abren la puerta a una mayor privatización de los servicios públicos, especialmente en el ámbito sanitario, y ha exigido al nuevo ejecutivo autonómico “un compromiso claro, real y presupuestado con el refuerzo de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar”.

El sindicato advierte de que cualquier fórmula que suponga derivar más actividad, financiación o recursos a entidades privadas para prestar servicios esenciales “va en la dirección equivocada y no responde a las necesidades reales de los andaluces y andaluzas ni de los profesionales”. En ese sentido, subraya que “la posición de nuestra organización es clara y coherente con lo que hemos exigido en campaña. Vamos a defender los servicios públicos siempre, gobierne quien gobierne”.

CSIF muestra su inquietud por las medidas del acuerdo que plantean la colaboración público-privada como herramienta para reducir las listas de espera quirúrgicas, pruebas diagnósticas y de consultas externa. “El problema de la sanidad pública andaluza no se resuelve con más conciertos con la privada, sino con más profesionales, más estabilidad, mejores retribuciones, condiciones laborales justas, infraestructuras adecuadas y una planificación seria de los recursos humanos. El SAS necesita tener músculo propio, no soluciones coyunturales que terminen debilitando el sistema”, señala.

Oposición a la concertación en la educación pública

CSIF también muestra su oposición a cualquier medida que suponga avanzar en la concertación de la educación pública; en concreto, tal y como recoge el acuerdo, en Bachillerato. “No hay justificación alguna para impulsar nuevos conciertos en una etapa que debe seguir fortaleciéndose desde lo público. Andalucía cuenta con un sistema educativo que garantiza una oferta suficiente en los institutos públicos; no obstante, allí donde sea necesario ampliarla o reforzarla, desde hacerse desde la propia red pública, con todas las modalidades y en condiciones de equidad territorial”, explica la central sindical.

La sindical también defiende la alta cualificación, el compromiso y la acreditada experiencia de los profesionales que sostienen cada día una educación pública de calidad, que se demuestra con los resultados del alumnado en las pruebas de acceso a la Universidad.

Para CSIF, la prioridad en el ámbito educativo debe ser reducir ratios, reforzar plantillas docentes, mejorar la atención a la diversidad, potenciar la Formación Profesional en la red pública, reducir la burocracia que afrontan los docentes, mejorar la convivencia en los centros y garantizar recursos suficientes.

Una oportunidad perdida para abrir el diálogo social

La central sindical lamenta, además, que el acuerdo no incluya ninguna referencia a la necesaria reforma de la Participación Institucional, pese a que la actual ley mantiene fuera del diálogo social a CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas. “Esta ausencia supone una oportunidad perdida para corregir una anomalía democrática y avanzar hacia un diálogo social más abierto y plural”.

CSIF recuerda que Juanma Moreno se comprometió en sede parlamentaria a impulsar concertación social propia del siglo XXI, y, sin embargo, limitó la norma aprobada en 2024 “a los sindicatos de siempre con un claro objetivo de comprar la paz social”. Así, es “incomprensible” que se hable de mejorar los servicios públicos sin contar con la organización sindical que representa mayoritariamente a quienes los sostienen cada día.

Por último, CSIF tiende su mano al nuevo Gobierno andaluz y muestra su disposición para sentarse a dialogar y negociar “cualquier medida que refuerce de verdad los servicios públicos, mejore las condiciones laborales de sus profesionales y garantice una atención de calidad a la ciudadanía”; asimismo, advierte de que mantendrá una posición firme, vigilante e independiente durante toda la legislatura y se mantendrá “contrario a cualquier iniciativa que suponga privatización o externalización de los servicios públicos, que son el mayor patrimonio colectivo que hemos construido entre todos y todas y garantía de cohesión social, igualdad y desarrollo”.

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