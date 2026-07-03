PACMA: «El pacto PP-Vox para Andalucía supone un retroceso histórico para los animales, el medio ambiente y los derechos sociales»

El Partido Animalista PACMA condena el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la investidura de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, un pacto que, para la formación política, lejos de responder a los retos sociales, climáticos y económicos de la comunidad, «incorpora buena parte de las exigencias ideológicas de la extrema derecha y supone un grave retroceso para la protección de los animales, el medio ambiente y los derechos sociales».

El documento de 150 medidas incluye compromisos para reforzar la tauromaquia y la caza como elementos del patrimonio cultural, además de plantear un rechazo explícito a políticas ambientales vinculadas al Pacto Verde Europeo y a la Agenda 2030, abriendo la puerta a una mayor desregulación ambiental.

Para PACMA, este acuerdo representa «un atraso histórico para Andalucía». El Partido Animalista considera preocupante el debilitamiento de las políticas ambientales en una comunidad que ya afronta graves desafíos derivados de la sequía, la pérdida de biodiversidad y la emergencia climática.

PACMA también alerta de lo que considera un carácter profundamente regresivo del acuerdo en materia social, al incorporar «medidas que fomentan la exclusión y la confrontación en lugar de reforzar la cohesión y la igualdad entre la ciudadanía», añade Javier Luna, presidente nacional del partido.

«El PP ha decidido entregar Andalucía a la agenda ideológica de Vox. Este pacto no solo amenaza los avances en protección animal y conservación del medio ambiente, sino que normaliza de crueldad hacia los animales y retroceso de derechos. Andalucía merece algo mejor», señala el presidente.