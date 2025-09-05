VOX exige a Moreno Bonilla que “pague las ayudas prometidas” a los ganaderos afectados por la lengua azul y que la vacuna sea gratuita de forma inmediata

SANDRA GÁLVEZ

El portavoz adjunto de VOX en el Parlamento de Andalucía y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, se ha traslado hoy hasta Laujar de Andarax (Almería) para mantener un encuentro con un ganadero cuya explotación de ovejas se ha visto afectada por la lengua azul del serotipo S3 y ha recordado que Moreno Bonilla “todavía no ha pagado ni un euro” de las ayudas prometidas.

En este sentido, Alonso ha señalado que “esas ayudas son insuficientes” y ha exigido al gobierno del PP en la Junta, además, la vacunación gratuita de forma inmediata contra la lengua azul.

Además, Alonso ha pedido que se pongan a disposición de los ganaderos “de forma gratuita repelentes e insecticidas para prevenir el mosquito que provoca este virus y erradicarlo” porque “una enfermedad que estaba contenidaahora afecta a todas las provincias andaluzas”.



VOX solicita al gobierno del PP en la Junta que inste al Gobierno de España que exima de la tributación por módulos del IRPF a aquellas explotaciones ganaderas afectadas por la lengua azul durante este año fiscal y el siguiente. Así como que realicen los trámites pertinentes para posibilitar el enterramiento controlado de los animales fallecidos en las propias explotaciones.