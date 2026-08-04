VOX lleva a Andalucía su plan de desregulación: ventanilla única, prioridad nacional y fin a la cita previa

El vicepresidente de Andalucía, Manuel Gavira, ha acordado con los vicepresidentes de Aragón, Castilla y León y Extremadura el diputado nacional, José María Figaredo, y la secretaria general adjunta, Montse Lluís, una hoja de ruta común para eliminar trabas burocráticas, poner la Administración al servicio del ciudadano y reforzar el principio de prioridad nacional.

El programa Nacional de Desregulación de VOX llega a Andalucía. Es la conclusión a la que se ha llegado después de una reunión en la sede Nacional de VOX, donde se ha establecido una hoja de ruta para aplicar el programa nacional de desregulación de VOX en cada una de sus regiones.

El encuentro terminó con la concreción de una serie de medidas comunes para Andalucía y el resto de regiones gobernadas por VOX, así como el compromiso del vicepresidente Andaluz de mantener una interlocución directa y permanente con la dirección nacional del partido para garantizar que la desregulación avance en la misma dirección en toda España.

Entre las medidas pactadas que se empezarán a aplicar en Andalucía se encuentran: la eliminación de la cita previa en todas las administraciones gobernadas por VOX, la implantación efectiva del principio de prioridad nacional en las políticas regionales y en la percepción de ayudas y el desarrollo de una vía rápida administrativa sustentada en tres instrumentos: la ventanilla única, el silencio administrativo positivo y el uso del dato único para la Administración.

Andalucía, al igual que el resto de regiones gobernadas por VOX, pondrá en marcha, además, un Buzón de Desregulación: un canal permanente y abierto para que ciudadanos, autónomos y empresas propongan la eliminación de las trabas burocráticas que sufren cada día. Son los españoles de a pie quienes mejor conocen el infierno burocrático al que le ha venido sometiendo la Administración y VOX se compromete a escucharles activamente.

Todas las medidas responderán a problemas reales detectados en Andalucía y su grado de cumplimiento será medido con objetivos concretos.

Relacionado