El Ayuntamiento proyecta la creación de un área específica para autocaravanas junto al Parque del Andarax

La Junta de Gobierno Local adjudica la redacción del proyecto para adecuar tres zonas de estacionamiento, con una superficie total de más de 4.000 metros cuadrados.

La medida refuerza la apuesta municipal por una movilidad ordenada y un turismo sostenible

El Ayuntamiento de Almería continúa avanzando en la mejora de la movilidad y la ordenación del espacio público con un nuevo paso para la creación de un área específica destinada al estacionamiento de autocaravanas y vehículos asimilados en el entorno del Parque Periurbano del Andarax.

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato menor para la redacción del proyecto de adecuación de tres zonas de estacionamiento anexas a este espacio a la mercantil ‘Ingeniería Atecsur, S.L.’, por un importe de 7.234,26 euros, iniciando así la fase técnica previa a la ejecución de una actuación que permitirá dotar a la ciudad de un espacio adaptado a las necesidades de este tipo de vehículos.

El ámbito del proyecto comprende tres áreas diferenciadas, con superficies de 1.358, 1.382 y 1.356 metros cuadrados, respectivamente, sumando un total de 4.096 metros cuadrados, ubicadas en el entorno del Parque del Andarax, en la zona este, junto al río.

El documento técnico contemplará la definición completa de la actuación, incluyendo la memoria justificativa, estudios técnicos, planos, presupuesto y todas las infraestructuras necesarias para prestar un servicio adecuado a los usuarios, entre ellas zonas de vaciado de aguas, suministro de agua potable, puntos eléctricos, sistemas de control de accesos, videovigilancia, instalaciones y mobiliario urbano, además de las correspondientes medidas de accesibilidad e integración ambiental.

La concejala de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, ha destacado que “con esta actuación seguimos planificando una ciudad más ordenada, preparada para responder a nuevas formas de movilidad y de turismo, ofreciendo espacios adecuados para las autocaravanas y evitando usos inadecuados del espacio público”.

La edil ha subrayado que “Almería recibe cada vez más visitantes que viajan en este tipo de vehículos y debemos ofrecerles alternativas que compatibilicen la actividad turística con la convivencia ciudadana, la seguridad vial y el respeto al entorno urbano y medioambiental”.

En este sentido, García Lorca ha recordado que esta iniciativa se enmarca en la estrategia municipal de movilidad y ordenación del espacio público, “apostando por soluciones que den respuesta a una demanda creciente y que permitan compatibilizar el desarrollo turístico con el bienestar de los vecinos”.



Nueva Ordenanza de Movilidad

La responsable municipal ha recordado igualmente que el Ayuntamiento continúa tramitando la nueva Ordenanza de Movilidad, cuya aprobación inicial tuvo lugar en el Pleno celebrado el pasado mes de febrero y que actualmente sigue su procedimiento administrativo hasta su aprobación definitiva.

Entre las principales novedades de este texto normativo figura la incorporación, por primera vez, de una regulación específica para las autocaravanas, estableciendo criterios claros sobre estacionamiento, permanencia y utilización del espacio público, así como una nueva señalización adaptada a principios de seguridad vial, accesibilidad y convivencia urbana.

“Queremos ofrecer seguridad jurídica tanto a los usuarios como al resto de ciudadanos, estableciendo unas normas claras que permitan compatibilizar el uso de estos vehículos con una ocupación responsable del espacio público”, ha señalado García Lorca, quien ha insistido en que “la futura ordenanza y la creación de este nuevo espacio específico forman parte de una misma estrategia para seguir modernizando la movilidad en la ciudad y adaptarla a las nuevas necesidades”.

Ayudas sociales

Por otra parte, se ha aprobado también en Junta de Gobierno Local la concesión de más de 100.000 euros a diferentes proyectos sociales y de emprendimiento, como el ‘XIII Festival Inclusivo de Cortometrajes Gallo Pedro’ que organiza la Asociación Provincial de Personas con Discapacidad Verdiblanca; el proyecto ‘Conectando emprendimiento’, de la Asociación Jóvenes Empresarios de Almería; a la Fundación Banco de Alimentos; a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (La Milagrosa), así como para ayuda económica a familias con menores necesitadas socialmente y también de emergencia social.

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