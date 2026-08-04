El Puerto de Almería supera los 253.000 pasajeros y los 64.000 vehículos embarcados durante la Operación Paso del Estrecho

El tráfico de viajeros y vehículos se mantiene prácticamente idéntico al registrado en el mismo periodo de 2025, con una variación del apenas 0,1%

La línea con Nador concentra más del 83% de los pasajeros y vehículos embarcados desde el puerto almeriense

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, destaca el trabajo de coordinación del dispositivo, que garantiza que la OPE esté discurriendo en Almería con “total normalidad”

El Puerto de Almería mantiene un elevado ritmo de actividad durante la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026. Desde el inicio del dispositivo, el pasado 15 de junio y hasta ayer, 3 de agosto, han embarcado 253.423 pasajeros y 64.449 vehículos en las conexiones con el norte de África, distribuidos en 277 rotaciones, lo que consolida al puerto almeriense como uno de los principales enclaves del dispositivo organizado por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

En comparación con el mismo periodo de la OPE de 2025, el tráfico de viajeros y vehículos se mantiene prácticamente estable, con un ligero descenso del 0,1% tanto en pasajeros como en vehículos, mientras que el número de rotaciones registra una variación del -2,1%.

La conexión con Nador continúa siendo la principal ruta de la OPE desde Almería, con 212.434 pasajeros y 54.317 vehículos, seguida de la línea con Melilla, que acumula 31.872 pasajeros y 7.351 vehículos. Completan la actividad del puerto las conexiones con Ghazaouet, con 4.999 pasajeros y 1.576 vehículos y Orán, con 4.118 pasajeros y 1.205 vehículos.

Durante la jornada del 3 de agosto, el Puerto de Almería registró 6 rotaciones, con 6.966 pasajeros y 1.941 vehículos embarcados en las líneas con Nador y Melilla.

En cuanto al dispositivo de atención al viajero, ese mismo día se realizaron 13 asistencias sanitarias y 28 asistencias sociales, elevándose el acumulado desde el inicio de la operación a 473 asistencias sanitarias y 802 asistencias sociales.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado el trabajo de coordinación que vienen desarrollando todas las administraciones y organismos implicados para garantizar que la Operación Paso del Estrecho transcurra con normalidad en el puerto almeriense. “La OPE vuelve a poner de manifiesto la capacidad de respuesta de un dispositivo complejo en el que la coordinación entre instituciones resulta esencial para ofrecer seguridad, fluidez y la mejor atención posible a los miles de viajeros que pasan por nuestra provincia”, ha señalado.

Operación Retorno

La fase de retorno, iniciada el pasado 15 de julio, también se desarrolla con normalidad en el Puerto de Almería. Hasta el día de ayer se habían registrado 120 rotaciones procedentes principalmente de Nador, así como de Ghazaouet, Melilla y Orán, con un total de 21.082 pasajeros y 5.916 vehículos desembarcados, lo que supone un incremento del 4,4% en pasajeros y del 4,6% en vehículos respecto al mismo periodo del año pasado.

Durante la jornada del 3 de agosto llegaron al Puerto de Almería 1.245 pasajeros y 315 vehículos, correspondientes a la conexión marítima con Nador.

La Operación Paso del Estrecho 2026 se desarrolla en Almería bajo la coordinación de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, con la participación de la Administración General del Estado, la Autoridad Portuaria de Almería, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios sanitarios, Cruz Roja y el resto de organismos implicados, con el objetivo de garantizar la seguridad, la fluidez del tráfico y la atención a los miles de viajeros que transitan por el Puerto de Almería.

Relacionado