Casi 2.000 centros andaluces han recibido productos hortofrutícolas y leche en el curso 2025-2026

Más de 510.000 alumnos de Infantil y Primaria han consumido

cerca de 730.000 kg de frutas y verduras y más de 916.000 litros de

leche y gazpacho

Durante el curso 2025-2026, la Junta de Andalucía ha llevado a cabo un año más el

Programa Escolar de Frutas, Hortalizas y Leche. Esta iniciativa busca fomentar el

consumo de estos alimentos por parte de los escolares y en su desarrollo colaboran la

Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; de Educación; y de

Presidencia, Sanidad y Emergencias.

En total, cerca de 2.000 centros escolares se han adherido a esta acción haciendo

posible que más de medio millón de escolares de Infantil y Primaria (3-12 años) hayan

recibido alrededor de 108.200 litros de gazpacho refrigerado y casi 730 toneladas de

frutas y hortalizas.

Por provincias, en Almería se han repartido 68,35 toneladas y 10.480 litros de

gazpacho entre 47.470 escolares de 168 centros; mientras que en Cádiz se han

alcanzado las 102 toneladas y los 16.000 litros para 78.390 alumnos de 299 colegios.

En el caso de Córdoba, el reparto ha ascendido a 71,73 toneladas de frutas y

hortalizas y 10.640 litros de gazpacho entre 49.405 niños y niñas de 224 centros; en

Granada, 77,54 toneladas y 11.340 litros para 53.428 alumnos de 246 colegios; y en

Huelva, 46,26 toneladas y 7.200 litros entre 31.421 escolares de 122 centros. Por su

parte, en Jaén se han repartido 56 toneladas de productos hortofrutícolas y 8.095 litros

de gazpacho en 199 centros (38.481 alumnos); en Málaga, 138,10 toneladas y 19.925

litros entre 312 colegios (95.680 escolares); y en Sevilla, 170,06 toneladas y 24.535

litros en 400 centros (118.271 niños y niñas).

Entre otras frutas, los alumnos han tenido la oportunidad de disfrutar este año de

mandarinas, peras, manzanas, albaricoques, cerezas o nectarinas frescas; además de

naranjas, sandías y fresas de IV Gama. En el caso de las hortalizas, se han repartido

tomates cherry y zanahorias sin elaborar.

Leche con y sin lactosa

A los productos hortofrutícolas distribuidos en los colegios se ha sumado también el

reparto de un total de cerca de 807.900 litros de leche con y sin lactosa entre más de

423.300 escolares de casi 1.700 centros educativos de las ocho provincias andaluzas.

En concreto, en Almería se han entregado 65.459 litros de leche entre 34.319 alumnos

de Infantil y Primaria (133 colegios); en Cádiz, 129.666 litros para 67.952 escolares

(270 centros); en Córdoba, 80.654 litros entre 42.216 niños y niñas (196 colegios); y

en Granada, 82.343 litros para 43.068 alumnos (206 centros). En el caso de Huelva, el

reparto de leche ha ascendido a 47.048 litros para 24.655 escolares (102 colegios); en

Jaén, 59.819 litros entre 31.251 niños y niñas (173 centros); en Málaga, 153.144 litros

para 80.373 alumnos (267 colegios); y en Sevilla, 189.756 litros entre 99.543 escolares

(346 centros).

En total, el Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas y Leche gestionado

por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural durante el curso

2025-2026 ha supuesto una inversión de casi cuatro millones de euros cofinanciada

por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Garantía Agraria (Feaga).

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