Obras en carretera A-348 (Término Municipal de Huécija)

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que van a continuar las afecciones, salvo causas de fuerza mayor, en la carretera A-348 entre los PPKK 116+600 y 117+500 (Término Municipal de Huécija), por este motivo permanecerán cerrados todos los carriles en ambos sentidos con desvío alternativo debidamente señalizado. Las actuaciones están previstas hasta las 13:00h. del 31 de julio.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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