Manuel Gavira recuerda a Bonilla su acuerdo con VOX: «Eliminar cualquier obstáculo legal que impida la limpieza del campo para evitar incendios»

SANDRA GÁLVEZ

El vicepresidente de la Junta de Andalucía recrimina la actuación de los políticos que «hablan de cambio climático para eludir sus responsabilidades».

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha mostrado hoy su malestar después de la imagen de ayer del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en en Los Gallardos, Almería, tras los incendios que han costado la vida a 13 personas.

«Lo último que necesitan las víctimas del incendio de Almería, los vecinos de Los Gallardos, es tener que soportar en el lugar de la tragedia al líder de la mafia de Moncloa y al responsable de la gestión criminal del accidente ferroviario de Adamuz. O al que dejó abandonadas a su suerte a las víctimas de la DANA en Valencia», ha asegurado Gavira.

En esta línea, el vicepresidente ha recordado que cuando llueve, el pasto crece, y la obligación de los responsables políticos es tomar todas las medidas necesarias para limpiar los montes y gestionar bien nuestros bosques. Por ello, apela al acuerdo de Gobierno firmado hace unos días, que en su punto 141, se compromete a dar prioridad a las partidas necesarias para prevenir los incendios en temporada estival y en invierno, así como a revisar la normativa que impida a los trabajadores del campo contribuir a la preservación del monte y del campo.

En definitiva, según ha explicado Gavira, «estamos hartos de ver a políticos hablar de cambio climático para eludir sus responsabilidades». «Necesitamos menos ideología, más seriedad, más responsabilidad y más sentido común», ha reivindicado.

El vicepresidente Gavira también ha querido mandar un mensaje a las víctimas: «Todo nuestro apoyo y nuestro compromiso para reconstruir la zona y atender a los que lo han perdido todo». Y ha garantizado «jamás van a ver una foto de nadie de VOX con el representante de la mafia». «El mayor problema que tenemos los españoles se llama Pedro Sánchez y no vamos a parar hasta sentarlo en el banquillo de los acusados», ha zanjado.

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