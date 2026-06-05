La Junta Local de Seguridad de Adra refuerza la coordinación entre las administraciones para garantizar la seguridad ciudadana

El subdelegado del Gobierno y el alcalde de esta localidad del Poniente copresiden la reunión celebrada en el Ayuntamiento de este municipio

Se ha renovado el convenio de adhesión de este ayuntamiento al Sistema Integral de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, VioGén.

El Ayuntamiento de Adra ha acogido hoy la celebración de la Junta Local de Seguridad, una reunión copresidida por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el alcalde de la localidad, Manuel Cortés, en la que se han abordado cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana en el municipio. En el encuentro se ha renovado además el convenio de adhesión de este ayuntamiento al Sistema Integral de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, VioGén.

En la Junta Local de Seguridad han participado además, la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Loly Cruz, el concejal del área de Seguridad Ciudadana, José Crespo, junto al Comandante Jefe de la Compañía de la Guardia Civil en El Ejido, Jesús Ricardo Mira y la inspectora Jefe de la Policía Local de Adra, Trinidad Pérez, así como un representante de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, Policía Local y otros agentes de la Guardia Civil y Policía Local.

Durante la reunión, se ha analizado la situación actual en materia de seguridad en el término municipal y se han revisado los dispositivos de vigilancia y prevención con el objetivo de seguir garantizando la tranquilidad de los vecinos de cara a las próximas festividades locales en las distintas barriadas de Adra que se celebran con motivo de la época estival. Las distintas administraciones han coincidido en destacar la buena coordinación existente entre los distintos cuerpos de seguridad y la voluntad de reforzar e implementar la colaboración para afrontar de forma eficaz los retos más inmediatos como las fiestas locales y otras actividades como el Festival Juergas Rock que se desarrolla del 5 al 8 de agosto.

El subdelegado del Gobierno ha subrayado “el compromiso firme del Gobierno en materia de seguridad en Adra” y ha valorado “el trabajo diario que realiza la Guardia Civil junto a la Policía Local, cuyo esfuerzo conjunto es fundamental para mantener entornos seguros y protegidos”.

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