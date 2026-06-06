El Hospital y el Distrito Poniente dan la bienvenida a 28 nuevos residentes

Ambos centros realizan su tradicional acto de acogida a los futuros especialistas que comienzan su proceso formativo

Un total de 28 nuevos especialistas internos residentes se incorporan desde hoy al Hospital Universitario Poniente y al Distrito Sanitario Poniente de Almería, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, para iniciar su periodo formativo. El centro hospitalario ha sido el escenario del tradicional acto de bienvenida, que supone la primera toma de contacto con los diferentes tutores que guiarán el paso de los nuevos residentes por los centros de atención primaria y el hospital.

La jornada de acogida ha estado presidida por el director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, el director del Salud del Distrito Sanitario Poniente, Sebastián López y los jefes de Estudios del hospital, María José Gimeno y del distrito, Francisco Javier Pérez.

Pedro Acosta ha dado la bienvenida a los nuevos residentes, subrayando que “la formación y la docencia constituyen dos de los pilares fundamentales de nuestro centro, que cuenta con una oferta de hasta 15 especialidades, a las que se unen las dos en las que colaboramos activamente con el distrito”. Acosta ha señalado que “para nosotros es una enorme satisfacción recibiros cada año y daros la bienvenida a la familia del Poniente”.

El director de Salud y gerente en funciones del Distrito Sanitario Poniente de Almería, Sebastián López, ha puesto en valor “la vertiente global y comunitaria de la Medicina y la Enfermería de Familia” y ha destacado “el trabajo que se realiza en servicios como la consulta de vacunación de riesgo, la unidad de salud pública o el equipo de paliativos del Distrito”. Además, ha apuntado la calidad de vida de la comarca como un factor a tener en cuenta por los futuros especialistas, así como el trato y la atención que reciben los residentes que se forman en la Unidad Docente del Distrito. “En este Distrito, no sois un residente más, sino que formáis parte de la familia”, ha asegurado.

Oferta docente

En el Hospital Universitario Poniente inician su formación 17 residentes, de 15 especialidades: Análisis Clínicos (1), Anestesiología y Reanimación (1), Aparato Digestivo (1), Cirugía Ortopédica y Traumatología (1), Enfermería Obstétrico-Ginecológica (2), Enfermería de Salud Mental (1), Farmacia Hospitalaria (1), Medicina Intensiva (1), Medicina Interna (1), Medicina del Trabajo (1), Ginecología y Obstetricia (2), Pediatría (1), Psicología Clínica (1), Psiquiatría (1) y Radiodiagnóstico (1).

Por su parte, en el Distrito Sanitario Poniente se incorporan 11 residentes, de los que 8 cursarán la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y tres la de Enfermería de Familia.

Jornada formativa

De forma previa al acto oficial de bienvenida, el Hospital Universitario Poniente organizó ayer una jornada formativa, que incluyó la presentación de las áreas de Docencia, Farmacia, Recursos Humanos, Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Investigación y Comunicación, así como del desarrollo en el centro de la Estrategia para la Seguridad del Paciente. En estas sesiones se abordaron aspectos como la prevención de riesgos laborales, la vigilancia epidemiológica y la salud pública; la gestión de permisos, la nómina o el acceso al servicio de Lencería; la labor de la Unidad de Apoyo a la Investigación y la Biblioteca y se han expuesto las líneas estratégicas de trabajo desarrolladas por el hospital en los ámbitos de Seguridad del Paciente y Humanización.

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