Winter Tote Fest enciende los motores para recibir a Burning, Pacho Varona y JJ Fuentes

El evento que se celebrará este sábado en la sala Berlín Social Club con la colaboración del Área de Cultura da a conocer los horarios de las actuaciones

Febrero se despedirá de Almería a ritmo de rock and roll de la mano de Winter Tote Fest. Una cita que reunirá el próximo sábado, 28 de febrero, en la sala Berlín Social Club a tres maneras distintas pero muy complementarias de sentir este apasionante género musical: Burning, Pancho Varona y JJ Fuentes. Organizado por Tote de Simón y con la colaboración del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería y apoyo de Crash Music, Vera Import o Águila Sin Filtrar, entre otros colaboradores, el festival ya ha dado a conocer los horarios para una cita de emociones fuertes.

La apertura de puertas está prevista a las 17.00 horas, siendo la primera actuación la de Pancho Varona –en formato acústico- a las 18.30 horas. Recogerá el testigo el rockero y roquetero JJ Fuentes a las 20.00 horas y la terna la completará el ‘cabeza de cartel’ Burning, con inicio previsto a las 21.45 horas, finalizando en torno a las 23.00 horas.

Las entradas se encuentran a la venta por un precio de promoción de 25 euros, incluida una consumición, en https://entradium.com/events/winter-tote-fest-2026-berlin-social-club.

Burning lleva 50 años en el candelero del rock and roll. Han sobrevivido a tragedias personales y cambios propios de la música. Colocaron las primeras piedras del rock nacional y escribieron sus primeros himnos. La música de Burning es callejera, castiza, chulesca y nostálgica. Sus temas transportan a las parejas que nunca conocimos y las barras que nunca soportaron nuestras penas. Su música es para realistas solitarios, amantes del olvido e historias inconclusas, con energía para seguir diciendo aquello de sí, es solo rock and roll pero nos gusta.

Pancho Varona se consolida como un artista en solitario tras su ruptura profesional con Joaquín Sabina en 2022, después de cuarenta años de colaboración. Actualmente se define como “un músico, autor y guitarrista insurgente”. La influencia de Pancho en la obra de Sabina en su época de mayor esplendor –principalmente entre 1984 y 1996- es considerada por la crítica como fundamental y determinante. Probablemente, sin la aportación musical de Varona el repertorio de Sabina no luciría tanto en la riqueza melódica y en la identidad sonora que lo convirtió en mito.

JJ Fuentes es la gran promesa del rock español. El almeriense empezó su carrera en el año 2013 y, desde entonces, ha publicado varios trabajos discográficos autoeditados y recorrido muchos de los grandes escenarios españoles, llegando incluso a actuar en el mítico WiZink Center de Madrid. En 2025 publica ‘El heredero’ con El Dromedario Records. Un disco en el que recopila lo mejor de su repertorio con colaboraciones de todos sus grandes maestros como Álvaro Urquijo (Los Secretos), Kutxi Romero (Marea), Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos), Carlos Goñi (Revólver) o el propio Johnny Cifuentes de Burning, entre otros.

Sobre Winter Tote Fest

Desde hace varios años “Tote Fest es una cita con el rock, al principio contando con artistas y bandas almerienses en verano y en los últimos años con una edición en invierno en la que, además, se suman grandes nombres de los ochenta como pudo ser La Frontera o La Guardia en las últimas ediciones o Burning este año”, recordó en la presentación el concejal delegado del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz.

Su promotor principal Tote de Simón, agradeció tanto al Área de Cultura como a Crash Music tomar esta iniciativa como algo propio y ha detallado cómo “el festival nació hace ocho años y desde hace tres decidimos pasar del verano al invierno y trayendo además alguna figura musical clave de los ochenta. Apostamos por Burning, junto a un Pancho Varona que es muy querido en Almería y JJ Fuentes que es uno de los artistas almerienses con mayor proyección nacional de los últimos años. Lo que empezó siendo una fiesta de cumpleaños tras superar un grave accidente fue creciendo hasta lo que es hoy”.

Tote ha animado a los almerienses a asistir a los conciertos ya que “en unos tiempos en los que apenas ya se venden discos, los artistas y las bandas se consagran y se apoyan en los conciertos y creo que vamos a pasar un sábado de muy buena música con este cartel”.