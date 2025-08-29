El Club de Mar de Almería celebró el 24 de agosto la vigésima edición del Concurso Infantil de Pesca, un evento que batió récords de participación con 80 niños y niñas inscritos, la cifra más alta en la historia del certamen.

El gran protagonismo recayó en los prebenjamines, que representaron casi el 50% de los participantes. La actividad, organizada bajo la modalidad de pesca sin muerte, se desarrolló en un ambiente festivo, familiar y de aprendizaje, siempre con el respeto al mar como eje principal.

La jornada comenzó a las 9:00 de la mañana y finalizó a las 11:30, acortando el tiempo previsto debido a las altas temperaturas, con el objetivo de priorizar el bienestar de los pequeños



Un elemento clave del éxito fue la implicación de los voluntarios del Club de Mar de Almería, que actuaron como jueces y parte del equipo logístico, garantizando que todos los niños recibieran atención y apoyo durante la prueba.

Además, la participación fue gratuita y abierta, no limitada a socios, lo que permitió que muchos niños descubrieran la pesca deportiva por primera vez. Todos los inscritos recibieron un kit de bienvenida con caña, aparejos, camiseta y gorra, recordando así su experiencia en este encuentro.

“Este año hemos vivido el mayor éxito en cuanto al resto de ediciones de concurso. No solo por la cifra récord de inscritos, sino porque hemos conseguido que la pesca infantil sea una fiesta abierta para toda la ciudad, en un entorno seguro y con valores de respeto al medio marino”, destacó la organización.

Con este balance tan positivo, el XX Concurso Infantil de Pesca se consolida como una de las citas más entrañables y participativas del Club de Mar de Almería.