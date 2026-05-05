El Campeonato de España de Snipe Femenino y Juvenil, celebrado del 01 al 03 de mayo en aguas de la Costa del Sol, bajo la organización del Real Club Mediterráneo de Málaga, ha finalizado con un balance muy positivo para el Club de Mar Almería, que ha sido uno de los grandes protagonistas de la cita.La competición pudo completarse con la celebración de las seis pruebas previstas, desarrolladas bajo buenas condiciones de viento durante las tres jornadas.

En categoría juvenil, la tripulación formada por Juanjo Fernández, regatista del Club de Mar Almería, y Álvaro Rodríguez, del Real Club Náutico de Adra, se proclamó campeona de España tras una destacada actuación que les llevó además a finalizar en segunda posición de la clasificación general absoluta.La tripulación almeriense solo fue superada en la general por las baleares Sara Franceschi y Silvia Marce, vencedoras absolutas y campeonas de España femeninas.

Por su parte, Martín Fresneda y José González, también regatistas del Club de Mar Almería, lograron la segunda posición, firmando así un doble podio para el club. Ambos compiten actualmente bajo licencia del Club Náutico de Valencia debido a sus estudios, si bien mantienen su vinculación deportiva con la entidad almeriense.Con estos resultados, el Club de Mar Almería reafirma su excelente nivel competitivo en la clase Snipe, consolidándose como uno de los referentes a nivel nacional en categorías de formación.

La clasificación absoluta estuvo liderada por las baleares Sara Franceschi y Silvia Marce, quienes se alzaron con la victoria y el título nacional en categoría femenina.El otro metal andaluz lo consigue la tripulación del Real Club Mediterráneo formada por Marina Gallego y Carmen Herrero, que se proclaman subcampeonas de España femeninas por detrás de las baleares Franceschi y Marce.

La participación andaluza tuvo además una notable presencia dentro del top 10 absoluto. Claudia Juan Vigar y Marina Casado, del Real Club Mediterráneo, finalizaron en quinta posición, seguidas por sus compañeras de club, Candela Moreno y Rocío Vidal, sextas absolutas y segundas femeninas juveniles. También del club organizador, Aurora de Juan y María Agudo cerraron su participación con una meritoria séptima plaza.La gaditana Irene Sánchez, de la Comisión Naval de Regatas, formando tripulación con la gallega Sofía Pérez, completó la destacada actuación andaluza dentro de los diez primeros puestos con la novena posición absoluta.