El Senior Masculino del CB La Mojonera culmina un debut histórico en Nacional con la permanencia y el sello de la cantera

El Senior Masculino del Club Baloncesto La Mojonera, bajo el patrocinio principal de Blanqueos Clares, ha cerrado oficialmente su primera temporada en la categoría Nacional Masculina, cumpliendo con creces los objetivos marcados y consolidando un proyecto que apuesta firmemente por el talento local y el crecimiento estructural del club.

En su año de debut tras el reciente ascenso, el equipo dirigido por Jesús Castañeda y Luis Pérez ha logrado el hito más importante: mantener la categoría. Lo han hecho, además, con el valor añadido de mantener el bloque de jugadores que consiguió el ascenso, demostrando que el «Orgullo Mojonero» es competitivo en categorías superiores.

Uno de los puntos más destacados de este ejercicio 2025/26 ha sido la decidida apuesta por los jóvenes. El cuerpo técnico ha dado la alternativa a jugadores de categorías Junior y Cadete, quienes han debutado y sumado minutos de calidad con el primer equipo. Esta integración asegura un relevo generacional y refuerza la filosofía del club: ofrecer un camino real desde las categorías base hasta el baloncesto sénior.

«Ha sido una temporada difícil y bonita a la vez», explica el técnico Jesús Castañeda. «Nos sirve para coger experiencia de cara al año que viene y, sobre todo, para que los niños sigan sumándose al primer equipo y vean que el esfuerzo en la cantera tiene su recompensa».

El éxito de este proyecto no se entiende sin el respaldo del Ayuntamiento de La Mojonera, cuyo equipo de gobierno ha mantenido un apoyo constante al club, reafirmando su apuesta por el deporte como motor social del municipio. Asimismo, el club destaca la importancia de sus patrocinadores Blanqueos Clares, Kbo capilar, Grupo Rodriblan y Murgiverde y, por supuesto, de una afición que ha llenado las gradas empujando en cada partido.

Con el telón de esta campaña recién bajado, la directiva y el cuerpo técnico ya trabajan en la planificación de la temporada 2026/27. El objetivo es claro: asentar el equipo en Nacional y seguir siendo el referente deportivo para todos los jóvenes baloncestistas del club.